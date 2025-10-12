В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 23 років: командир "ХАМ" пояснив причини

У 2026 році в Україні планують понизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті. Командир батальйону безпілотних систем 29-ї ОЗРБ "ХАМ" розповів, що нинішні призвані мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій.

Про це він повідомив в інтерв’ю громадській діячці та засновниці реабілітаційного хабу "Захисник" Анні Максимчук. Зокрема, за словами командира, нині українській армії відчутно бракує особового складу, і без достатньої кількості піхоти утримання лінії фронту стає все складнішим завданням. Військовий вважає, що зниження мобілізаційного віку до 23 років є майже неминучим, адже "людей просто не вистачає, а без піхоти неможливо тримати оборону".

"Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні, але до 23 — цілком реально. Люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати", — зазначив командир.

Він також розповів про проблеми у системі базової підготовки військовослужбовців. За його словами, якість навчання залишається низькою, оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях, а новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю.

"Ті, хто зараз приходить, по два рази стріляли з автомата. Як можна назвати їх підготовленими піхотинцями? За зарплату 20 тисяч гривень людей нічому не навчають", — наголосив військовий.

Командир також зауважив, що серед новопризваних військових спостерігається низький рівень мотивації. За його словами, чимало громадян намагаються уникнути служби, сплачуючи хабарі військовим комісіям — від 8 до 20 тисяч доларів залежно від регіону.

"Фактично зараз війна виглядає як війна для бідних. Ті, хто може заплатити, уникають служби, а решта йде на фронт. Але зрештою це торкнеться всіх, бо резерв поступово вичерпується", — підкреслив командир.

Окремо він пояснив, що для контрактників у Збройних силах визначений чіткий строк служби — три роки. Після його завершення військовий має законне право звільнитися. Водночас за його словами, більшість мобілізованих не знають про свої права і продовжують службу автоматично, без перепідписання контракту.

"Контрактник має право звільнитися після 36 місяців служби, але багато хто просто не знає, як це зробити юридично правильно. У нас часто не пояснюють людям їхні обов’язки та права", — розповів військовий.

Командир також повідомив, що нині у складі Сухопутних військ формується новий батальйон безпілотних літальних апаратів. Він планує створити в межах підрозділу окремий жіночий взвод чисельністю до 30 військовослужбовиць, який займатиметься аеророзвідкою та управлінням дронами.

"В Україні немає окремих жіночих взводів, лише окремі екіпажі. Я хочу створити повноцінний підрозділ, де жінки зможуть показати себе в роботі з безпілотними системами. Навіть плануємо зробити внутрішнє змагання між чоловічими та жіночими екіпажами", — поділився командир.

Наприкінці він наголосив, що підвищення мотивації військовослужбовців і належне забезпечення є критично важливими для ефективної оборони країни.

"Війна так чи інакше торкнеться кожного. Питання лише в тому, хто як підготується до цього. Якщо влада зможе посилити мотивацію та забезпечення армії, організувати людей буде набагато легше", — підсумував командир батальйону "ХАМ".

