Уроки операции "Паутина" для "Золотого купола" США: защитят ли ракеты за $300 тысяч

Во время операции "Паутина" Служба безопасности Украины спрятала сотни дронов в обычных грузовиках и подвезла вплотную к авиабазам Вооруженных сил Российской Федерации. Средства противовоздушной обороны ВС РФ не отреагировали на атаку. Могут ли аналогичные операции устроить нападающие на Соединенные Штаты Америки? Какие выводы должны были бы сделать создатели американского "Золотого купола"?

Украинская операция "Паутина", в результате которой были уничтожены бомбардировщики, стоявшие на взлетных полосах российских авиабаз, изменила подход американских стратегов к защите военных баз и территории США

Фокус перевел статью главного редактора портала Air & Space Forces Magazine Тобиасв Негеле, посвященную операции "Паутина". Журналист с 40-летним опытом в военной тематике объяснил, почему "Золотой купол" США может и не защитить против повстанцев или представителей других враждебных сил.

В ходе операции "Паутина" с территории России было запущено множество БПЛА, что стало полной неожиданностью для российских ВВС, которые оказались совершенно к этому не готовы и не смогли отразить удары с близкого расстояния. ВВС США могут извлечь из этого урок по защите собственных баз, а также относительно угроз, от которых должен защищать США будущий "Золотой купол".

"Многие легкомысленно относились [к возможным атакам беспилотников на США], поскольку считали, что "тирании расстояния" хватит для предотвращения таких угроз, — рассказывает Даг Джонс, технический директор оборонной компании Leidos, — Они не учитывали... применение БПЛА повстанцами".

По словам Джонса, атака Украины показала, что небольшие БПЛА, контрабандой доставленные к месту запуска вблизи потенциальных целей, могут обойти обычные средства защиты.

"Против них нельзя просто использовать противоракетную и гиперзвуковую защиту, как в сценарии вроде "Золотого купола", или интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, — отвечает Джонс на вопрос журнала Air & Space Forces Magazine, — Необходимо также защищать внутреннюю территорию страны... в частности, [от] угроз вашим средствам ПВО".

Подобно тому, как средневековые армии защищали своих самых ценных лучников в бою, чтобы сохранить возможность нанесения ударов глубоко в тыл врага, современная система военных баз — как и потенциальный "Золотой купол" — также должна сосредоточиться на защите своих основных активов, говорит Джонс, приводя в пример радары и ракетные батареи, необходимые для отражения атак с большого расстояния.

"То, что произошло за последние шесть месяцев, безусловно заставило несколько иначе посмотреть на реальные сценарии", — добавляет он.

Генеральный директор Leidos Том Белл не считает, что его компания станет "мистером "Золотой купол", но он видит для компании возможность заработать 4-5 миллиардов долларов, предоставляя элементы пазла для "Золотого купола".

По его словам, компания Leidos может многое предложить "от наземного уровня и ПВО для противодействия БПЛА, а также крылатым ракетам... до наблюдения за границей, пассивных и активных радаров, возможностей разведки за горизонтом и вдоль границ США... вплоть до космического уровня и всестороннего понимания угроз".

Доступная массовая ПВО или дорогая защита?

Необходимо решить общую задачу о том, что именно должны охватывать эти системы защиты.

Leidos специализируется на системной интеграции, управлении данными и связанных технологиях, но при этом компания все активнее занимается поставкой оборудования благодаря новым приобретениям и стратегическим инициативам. В настоящее время ее портфолио включает ракеты, беспилотные морские системы и многое другое. Компания заинтересована в разработке более дешевых крылатых ракет — в диапазоне 300 тысяч долларов, чтобы удовлетворить потребности Пентагона в "доступном массовом производстве", а также в потенциальном производстве "тактических" гиперзвуковых ракет с целью снижения стоимости единицы такого оружия до менее чем 10 миллионов долларов.

Но Джонс говорит, что он заинтересован и в поиске лучшего способа защиты от недорогих массовых средств, которые сейчас используют противники. В связи с распространением угроз низкого уровня чиновники Пентагона стремятся разработать более дешевые решения для противодействия им. Конфликты с Ираном и Йеменом выявили несоответствие расходов на защиту от примитивных атак: США потратили десятки миллионов долларов на оружие, чтобы противостоять иранскому оружию, стоимость которого составляет лишь малую часть этой суммы.

"Исторически сложилось так, что мы хотим перехватывать объекты как можно дальше, — сказал Джонс, — Это означает, что вы стреляете своими самыми дорогими и совершенными ракетами по этим объектам на огромные расстояния. В ситуации, когда противник использует против вас массовые средства, вам недоступна такая роскошь, потому что у вас просто не хватит высокотехнологичного оружия — мы видели это в Красном море и других местах".

Американские оборонные планировщики должны задаться вопросом: "Как оптимально сопоставить оружие и цель?", учитывая потенциальный ущерб от данной цели, а также стоимость и ценность оружия, добавляет Джонс. Как сбалансировать риск от использования моих ресурсов с максимальной общей результативностью?

Здесь Leidos видит возможности для разработки автоматизированных механизмов принятия решений, которые смогут нацеливать дорогостоящие ракеты типа Patriot или THAAD на самые опасные угрозы, такие как гиперзвуковые и баллистические ракеты; оружие среднего уровня — на противодействие крылатым ракетам; и оружие небольшого радиуса действия — для противодействия небольшим БПЛА с наименьшей разрушительной силой.

"Самые массовые и недорогие средства желательно применять для перехвата целей на малом расстоянии, — сказал Джонс, — Мы проводим много исследований в этой области и активно сотрудничаем с ВВС по этому вопросу".

Об авторе

Тобиас Негеле — главный редактор журнала Air & Space Forces Magazine. Долгое время он был главным редактором группы Military Times, а также Defense News. Основатель журнала Marine Corps Times, а до этого — Military & Aerospace Electronics. Как и в начале своей карьеры четыре десятилетия назад, он увлекается сочетанием технологий и военной политики, а также историями военных.