Ракета "Фламинго" и операция "Паутина": что объединяет два спецпроекта Украины

Медиа опубликовали кадры пуска и полета крылатой ракеты "Фламинго", и выяснилось, что техническое решение похоже на то, которое специалисты Службы безопасности Украины использовали в операции "Паутина". Кроме того, запись полета показала, что ракета стартует с пусковой установки, установленной на пикап.

Видео с ракетой "Фламинго" изучили аналитики портала Defense Express, которые заметили, что и новое средство поражения Украины, и дроны в операции "Паутина" использовали одинаковую систему управления. На записи также заметили, что "Фламинго" способна выполнять полетное задание без связи с центром и двигаться по заданному маршруту.

Аналитики обратили внимание на фрагмент программы, которая управляла полетом ракеты "Фламинго". По виду интерфейса можно установить, что это система управления дронами ArduPilot. На скриншоте видно, что средство поражения летело без связи по заданному маршруту: об этом свидетельствует надпись No RC Reciever. Кроме того, есть отметки, которые показывают особенности траектории и угол/высоту отклонения от маршрута. Аналогичным образом управлялись дроны "Паутины", отметили на DE.

Сравнение видео полета "Фламинго" и дрона СБУ действительно показывает, что речь идет об очень похожей системе управления.

Ракета Фламинго — как выглядит интерфейс управления Фото: Скриншот Ракета Фламинго — интерфейс управления дронов "Паутины" Фото: Скриншот

В статье указано, почему украинские проектировщики выбрали программное обеспечение с открытым кодом ArduPilot. По мнению аналитиков, это не недостаток, а "экономия времени и ресурсов". Кроме того, система доказала свою эффективность во время "Паутины". В то же время, им кажется, что ракета "Фламинго" и ударный дрон той же компании FP-1 управляются этим же программным обеспечением. При чем ракета — "даже лучше".

На портале разработчиков можно отыскать скриншот интерфейса ArduPilot и убедиться, что аналитики DE, вероятно, правы.

Ракета Фламинго — как выглядит интерфейс ArduPilot Фото: Из открытых источников

Ракета Фламинго — другие характеристики

На портале также обратили внимание на другие особенности ракеты "Фламинго", которые дают понимание о строении и технических характеристиках:

пусковое оборудование для ракеты помещается на пикап;

пуск происходит с помощью гидравлического подъемника, на котором "Фламинго" поднимают под определенным углом;

ракета имеет твердотопливный двигатель, поэтому стартует по крутой траектории;

на высоте 100 м от ракеты отделяется ускоритель и она переходит на маршевую траекторию;

после сброса ускорителя средство поражения летит на низкой высоте и пролетает над водной поверхностью, возможно, морем. Аналитики пояснили, что пока не ясно, умеет ли "Фламинго" огибать рельеф местности.

Отметим, российские OSINTеры также внимательно изучили кадры ракеты "Фламинго", снятые в производственном цеху компании Fire Point. Видео опубликовало медиа Associated Press, которое рассказало об уникальном оружии Украины, способном пролететь 3 тыс. км и ударить боеголовкой в 1 тыс. кг.

22 августа Z-блогеры заявили, будто отыскали координаты предприятия, которое производит ракету "Фламинго". В ответ их высмеял военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, AP намеренно дали заснять объект, чтобы ввести в заблуждение россиян.

Напоминаем, в статье Politico опубликовали кадры отработки продукции компании Fire Point: средства поражения взорвали два НПЗ и авиабазу.