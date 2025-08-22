Ракета "Фламінго" та операція "Павутина": що об'єднує два спецпроєкти України

Медіа опублікували кадри пуску та польоту крилатої ракети "Фламінго", і з'ясувалось, що технічне рішення схоже на те, яке фахівці Служби безпеки України використали в операції "Павутина". Крім того, запис польоту показав, що ракета стартує з пускової установки, встановленої на пікап.

Відео з ракетою "Фламінго" вивчили аналітики порталу Defense Express, які помітили, що і новий засіб ураження України, і дрони в операції "Павутина" використовували однакову систему керування. На записі також помітили, що "Фламінго" здатна виконувати польотне завдання без зв'язку з центром і рухатись по заданому маршруту.

Аналітики звернули увагу на фрагмент програми, яка керувала польотом ракети "Фламінго". За виглядом інтерфейсу можна встановити, що це система керування дронами ArduPilot. На скриншоті бачимо, що засіб ураження летів без зв'язку по заданому маршруту: про це свідчить надпис No RC Reciever. Крім того, є позначки, які показують особливості траєкторії та кут/висоту відхилення від маршруту. Аналогічним чином керувались дрони "Павутини", наголосили на DE.

Порівняння відео польоту "Фламінго" та дрона СБУ дійсно показує, що ідеться про дуже схожу систему керування.

Ракета Фламінго - як виглядає інтерфейс керування Фото: Скриншот Ракета Фламінго - інтерфейс керування дронів "Павутини" Фото: Скриншот

У статті вказано, чому українські проєктувальники обрали програмне забезпечення з відкритим кодом ArduPilot. На думку аналітиків, це не недолік, а "економія часу та ресурсів". Крім того, система довела свою ефективність під час "Павутини". Водночас, їм здається, що ракета "Фламінго" і ударний дрон тієї ж компанії FP-1 управляються цим же програмним забезпеченням. При чому ракета — "навіть краще".

На порталі розробників можна відшукати скриншот інтерфейсу ArduPilot й переконатись, що аналітики DE, ймовірно, мають рацію.

Ракета Фламінго - як виглядає інтерфейс ArduPilot Фото: З відкритих джерел

Ракета Фламінго — інші характеристики

На порталі також звернули увагу на інші особливості ракети "Фламінго", які дають розуміння про будову та технічні характеристики:

пускове обладнання для ракети поміщається на пікап;

пуск відбувається за допомогою гідравлічного підйомника, на якому "Фламінго" підіймають під певним кутом;

ракета має твердопаливний двигун, тому стартує за крутою траєкторією;

на висоті 100 м від ракети відділяється прискорювач і вона переходить на маршеву траєкторію;

після скидання прискорювача засіб ураження летить на низькій висоті й пролітає над водною поверхнею, можливо, морем. Аналітики пояснили, що поки не ясно, чи уміє "Фламінго" огинати рельєф місцевості.

Зазначимо, російські OSINTери також уважно вивчили кадри ракети "Фламінго", зняті у виробничому цеху компанії Fire Point. Відео опублікувало медіа Associated Press, яке розповіло про унікальну зброю України, здатну пролетіти 3 тис. км і вдарити боєголовкою в 1 тис. кг.

22 серпня Z-блогери заявили, начебто відшукали координати підприємства, яке виготовляє ракету "Фламінго". У відповідь їх висміяв військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов. З його слів, AP навмисно дали зафільмувати об'єкт, щоб ввести в оману росіян.

Нагадуємо, у статті Politico опублікували кадри відпрацювання продукції компанії Fire Point: засоби ураження підірвали два НПЗ та авіабазу.