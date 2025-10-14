Россия ударила по критической инфраструктуре Кировоградщины: без света остались пять населенных пунктов (фото)

Ночью, на территории Кировоградской области Россия осуществила очередную воздушную атаку. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Долинской и Новопражской громадах.

Related video

Как отметили в ГСЧС Украины, в результате вражеского обстрела возникли пожары на нескольких локациях. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Часть зданий получила повреждения, без электроснабжения остались пять населенных пунктов области.

Ликвидирован пожар Фото: ГСЧС

В ведомстве сообщили, что все возгорания уже ликвидированы. К тушению пожаров и ликвидации последствий российской атаки привлекали 34 спасателя и 7 единиц техники Главного управления ГСЧС в Кировоградской области, а также местную пожарную команду одной из общин.

ГСЧС Кировоградщины Фото: ГСЧС

Напомним, на протяжении последних недель российские войска регулярно наносят удары по критической инфраструктуре центральных и южных регионов Украины. Энергетики и спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий обстрелов.

Как сообщал Фокус, в конце прошлого месяца на Кировоградщине был атакован промышленный объект.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце ВС РФ разрушили железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины.