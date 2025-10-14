РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: без світла залишилися 5 населених пунктів

Уночі, на території Кіровоградської області Росія здійснила чергову повітряну атаку. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури у Долинській та Новопразькій громадах.

Як зазначили в ДСНС України, внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Частина будівель зазнала пошкоджень, без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів області.

У відомстві повідомили, що всі загоряння вже ліквідовано. До гасіння пожеж та ліквідації наслідків російської атаки залучали 34 рятувальники та 7 одиниць техніки Головного управління ДСНС у Кіровоградській області, а також місцеву пожежну команду однієї з громад.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів російські війська регулярно завдають ударів по критичній інфраструктурі центральних та південних регіонів України. Енергетики та рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків обстрілів.

