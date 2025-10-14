Рамина показала условия для мобилизованных: хуже места содержания пленных врагов (фото)

Автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай опубликовала в соцсети кадры, сделанные в распределительном центре ДВРЗ, которые вызвали резонанс.

Эсхакзай сообщила, что на фото – не обстановка в исправительной колонии, а место, куда из ТЦК привозят людей, которые после подготовки отправятся защищать страну.

На опубликованных фото, сделанных, как утверждается, на распределительном центре ДВРЗ (сборный пункт призывников Киевского городского и областного военных комиссариатов), – ужасающие санузлы, которые никто не моет и не чистит, грязное постельное белье и скудная еда в виде перловки и нескольких кусочков хлеба и чая в пластиковом стаканчике.

"Именно в этих стенах агитируют приобщаться к разным бригадам и рассказывают о преимуществах службы в определенных подразделениях. Люди сидят без связи неделями. Никто из родных не знает, где они и в каких условиях", – пишет Рамина.

По ее словам, многие привезенные – наркоманы и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями, а молодых и здоровых забирают сразу, "устроив показательную игру в хорошего/ плохого полицейского". ⠀

"Я всеми руками за то, чтобы самостоятельно выбрать бригаду, пройти подготовку и подписать контракт, но 1) я не мужчина; 2) мы не живем в мире розовых пони. Есть большая часть людей, которые не присоединились к рядам ВСУ по ряду различных причин, которые можем обсудить где-нибудь под другим сообщением, но я как добросовестный налогоплательщик не понимаю, как распределительный центр может выглядеть хуже места содержания военнопленных россиян?" – недоумевает автор.

Она заявила, что не важно, как и при каких условиях человек попал в распределительный центр, но он имеет право на нормальные условия для дальнейшего обучения и службы:

"Речь не идет о помпезном ремонте или икре на завтрак, достаточно обычных человеческих условий, которые ничем не хуже того, где содержат военнопленных врага".

Эсхакзай попросила журналистов-расследователей обратить внимание на данный центр, уделив особенное внимание распределению бюджетных средств на содержание этого здания.

Публикация вызвала оживленную дискуссию в комментариях.

"Очень важный пост. Люди, которые годами наживаются из государственных средств и не используют их на цели, которые были назначены. Это нужно искоренить, потому что просто воруют сами у себя будущее", "Удивительно, почему же родину никто защищать не хочет идти. Условия для защитников как для пленных", "Почему почти все государственное в Украине обеспечивает тебе унижение достоинства на каждом этапе", – пишут под фото.

На момент публикации материала Киевский городской ТЦК и СП никак не прокомментировал пост Рамины Эсхакзай.

