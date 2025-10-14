Раміна показала умови для мобілізованих: гірші за місця утримання полонених ворогів (фото)

Авторка і ведуча YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай опублікувала в соцмережі кадри, зроблені в розподільчому центрі ДВРЗ, які викликали резонанс.

Related video

Есхакзай повідомила, що на фото — не обстановка у виправній колонії, а місце, куди з ТЦК привозять людей, які після підготовки вирушать захищати країну.

На опублікованих фото, зроблених, як стверджується, на розподільчому центрі ДВРЗ (збірний пункт призовників Київського міського та обласного військових комісаріатів), — жахливі санвузли, які ніхто не миє і не чистить, брудна постільна білизна та убога їжа у вигляді перловки й кількох шматочків хліба та чаю в пластиковому стаканчику.

"Саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад і розповідають про переваги служби в певних підрозділах. Люди сидять без зв'язку тижнями. Ніхто з рідних не знає, де вони і в яких умовах", — пише Раміна.

За її словами, чимало привезених — наркомани та безхатченки, які не придатні до служби і сидять у центрі тижнями, а молодих і здорових забирають одразу, "влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського". ⠀

"Я всіма руками за те, щоб самостійно обрати бригаду, пройти підготовку і підписати контракт, але 1) я не чоловік; 2) ми не живемо у світі рожевих поні. Є велика частина людей, які не долучилися до лав ЗСУ через низку різних причин, які можемо обговорити десь під іншим дописом, але я як сумлінний платник податків не розумію, як розподільний центр може мати гірший вигляд, ніж місце утримання військовополонених росіян?" — дивується авторка.

Вона заявила, що не важливо, як і за яких умов людина потрапила до розподільчого центру, але вона має право на нормальні умови для подальшого навчання і служби:

"Не йдеться про помпезний ремонт чи ікру на сніданок, достатньо звичайних людських умов, які нічим не гірші за те, де утримують військовополонених ворога".

Есхакзай попросила журналістів-розслідувачів звернути увагу на цей центр, приділивши особливу увагу розподілу бюджетних коштів на утримання цієї будівлі.

Публікація викликала жваву дискусію в коментарях.

"Дуже важливий пост. Люди, які роками наживаються з державних коштів і не використовують їх на цілі, які були призначені. Це потрібно викорінити, тому що просто крадуть самі в себе майбутнє", "Дивно, чому ж батьківщину ніхто захищати не хоче йти. Умови для захисників як для полонених", "Чому майже все державне в Україні забезпечує тобі приниження гідності на кожному етапі", — пишуть під фото.

На момент публікації матеріалу Київський міський ТЦК і СП ніяк не прокоментував пост Раміни Есхакзай.

Нагадаємо, Рада дозволила на 45 днів бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка.

Також повідомлялося, зірка серіалу "Слуга народу" звинуватила поліцію у викраденні чоловіка і вимозі $8 тисяч.