Массированный обстрел Украины: РФ запустила более сотни БПЛА, есть попадания (фото)

В ночь на 15 октября российские войска совершили массированную атаку 113 ударными дронами по территории Украины. Противовоздушная оборона сбила или подавила 86 беспилотников, однако несколько "Шахедов" попали в цели, вызвав разрушения и пожары в Днепропетровской и Черниговской областях.

В ночь на 15 октября (с 22:50 14 октября) российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, использовав 113 ударных беспилотников. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, дроны типа "Шахед", "Гербера" и других моделей запускали из районов Миллерово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска (Российская Федерация).

Для отражения воздушного нападения были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в 11 населенных пунктах, а также одно падение обломков сбитого аппарата.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась по состоянию на утро, а в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Обстрелы регионов

В Днепропетровской области ночная атака стала одной из самых массовых. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, силы ПВО сбили 37 беспилотников, однако несколько "Шахедов" попали в цели, вызвав разрушения и пожары.

Больше всего пострадали Павлоград, Каменское и Славгородская громада Синельниковского района. В результате ударов повреждены энергетическая инфраструктура, промышленные и транспортные объекты, загорелись пожары. Пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также удары зафиксированы по Никопольщине, Покровской и Марганецкой громадах, где российские войска применяли FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". В Межевской громаде в результате попадания FPV-дрона в частный дом произошел пожар.

Накануне днем в Покровской громаде из-за атаки кассетными авиабомбами были повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за последствий ночных обстрелов в регионе применены экстренные отключения электроэнергии.

Ситуация на Черниговщине

Вражеские дроны также атаковали Черниговскую область. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры, а в Семеновке Новгород-Северского района дрон попал в жилой дом.

"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", — отметили в ГСЧС Украины.

Россия продолжает осуществлять массированные воздушные атаки по территории Украины, используя беспилотники иранского типа "Шахед" и дроны собственного производства. Подобные удары враг регулярно проводит в ночное время, пытаясь истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

