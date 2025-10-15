Масований обстріл України: РФ запустила більше сотні БПЛА, є влучання (фото)

У ніч на 15 жовтня російські війська здійснили масовану атаку 113 ударними дронами по території України. Протиповітряна оборона збила або подавила 86 безпілотників, проте декілька "Шахедів" влучили у цілі, спричинивши руйнування та пожежі у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

У ніч проти 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) російські війська здійснили масовану атаку по території України, використавши 113 ударних безпілотників. За даними Повітряних сил Збройних сил України, дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей запускали з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація).

Для відбиття повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем Сил оборони України.

Повідмлення Повітряних сил ЗСУ

Протиповітряною обороною збито або подавлено 86 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних дронів у 11 населених пунктах, а також одне падіння уламків збитого апарата.

У Повітряних силах зазначили, що атака тривала станом на ранок, а в повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Обстріли регіонів

У Дніпропетровській області нічна атака стала однією з наймасовіших. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, сили ППО збили 37 безпілотників, однак кілька "Шахедів" влучили у цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Сергій Лисак у Telegram Фото: Скриншот

Найбільше постраждали Павлоград, Кам’янське та Славгородська громада Синельниківського району. Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру, промислові та транспортні об’єкти, зайнялися пожежі. Постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Також удари зафіксовано по Нікопольщині, Покровській та Марганецькій громадах, де російські війська застосовували FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град". У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрона у приватний будинок сталася пожежа.

Напередодні вдень у Покровській громаді через атаку касетними авіабомбами було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Через наслідки нічних обстрілів у регіоні застосовані екстрені відключення електроенергії.

Ситуація на Чернігівщині

Ворожі дрони також атакували Чернігівську область. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури, а в Семенівці Новгород-Сіверського району дрон влучив у житловий будинок.

Повідомлення ДСНС Фото: Скриншот

"Рятувальники ліквідували наслідки. На щастя, людських жертв немає", — зазначили у ДСНС України.

Росія продовжує здійснювати масовані повітряні атаки по території України, використовуючи безпілотники іранського типу "Шахед" та дрони власного виробництва. Подібні удари ворог регулярно проводить у нічний час, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони.

