Sikorsky представила беспилотный вертолет U-Hawk: грузовой отсек вместо кабины (видео)

Компания Sikorsky представила новую, полностью беспилотную версию легендарного вертолета Black Hawk, получившую название U-Hawk. Новинка дебютировала на конференции AUSA-2025 в Вашингтоне и стала первым проектом, где из кабины пилотов сделали грузовой отсек с распашными дверями.

Беспилотный вертолет U-Hawk создан на базе UH-60L и использует автономную систему управления MATRIX, разработанную при поддержке DARPA. Об этом говорится в материале The War Zone.

Беспилотный вертолет - обзор Lockheed Martin

Машина может работать полностью без экипажа, перевозить до 4,5 тонны грузов, запускать рои дронов, барражирующие боеприпасы и разведывательные системы, а также выполнять миссии по доставке UGV-платформ (наземные дроны).

Sikorsky отмечает, что U-Hawk способен летать до 14 часов и преодолевать до 1600 морских миль без дозаправки. При этом вертолет способен нести до 3200 кг внутри фюзеляжа или 4200 кг на внешней подвеске — показатели, сопоставимые с пилотируемыми Black Hawk, но при этом беспилотная версия обеспечивает на 25 % больше внутреннего пространства.

Главные конструкционные изменения — полностью убранная кабина и новая передняя часть, что превращает U-Hawk в универсальную логистическую и ударную платформу. Он может высаживать грузы и наземную технику при вращающихся винтах через створчатые двери и выдвижной пандус, а также выполнять операции по запуску дронов прямо в полете.

К примеру, беспилотник сможет перевозить один из стандартных контейнеров с боеприпасами, используемых в реактивной системе залпового огня M270 (MLRS) и высокомобильной артиллерийской ракетной системе M142 (HIMARS), а также пару морских ударных ракет (NSM) в пусковых контейнерах.

"Именно полезная нагрузка действительно отличает этот U-Hawk от конкурентов… Поэтому можно представить себе задачи, которые U-Hawk сможет решать: от доставки роев дронов до запуска "колчанов" с боеприпасами, перевозки грузов в условиях сложной логистической обстановки, посадки и высадки беспилотных наземных транспортных средств. Таким образом, этот вертолет обладает колоссальной гибкостью", — подчеркнули представители Sikorsky.

В компании добавили, что проект пока финансируется исключительно за счет собственных средств, а первый полет беспилотного Black Hawk ожидается в 2026 году. Разработчики видят U-Hawk как будущую основу для гибридных операций, где беспилотные платформы будут работать совместно с пилотируемыми.

Напомним, в марте американская компания Sikorsky протестировала возможности беспилотной авиационной системы с винтообразным крылом, которая может летать как вертолет или самолет. Данный аппарат с системой вертикального взлета и посадки сможет летать быстрее и дальше, чем традиционные вертолеты.