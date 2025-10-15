Sikorsky представила безпілотний вертоліт U-Hawk: вантажний відсік замість кабіни (відео)

Компанія Sikorsky представила нову, повністю безпілотну версію легендарного вертольота Black Hawk, що отримала назву U-Hawk. Новинка дебютувала на конференції AUSA-2025 у Вашингтоні й стала першим проектом, де з кабіни пілотів зробили вантажний відсік з розпашними дверима.

Related video

Безпілотний вертоліт U-Hawk створений на базі UH-60L і використовує автономну систему управління MATRIX, розроблену за підтримки DARPA. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Безпілотний вертоліт — огляд Lockheed Martin

Машина може працювати повністю без екіпажу, перевозити до 4,5 тонни вантажів, запускати рої дронів, боєприпаси, що баражують, і розвідувальні системи, а також виконувати місії з доставки UGV-платформ (наземні дрони).

Sikorsky зазначає, що U-Hawk здатний літати до 14 годин і долати до 1600 морських миль без дозаправлення. При цьому вертоліт здатний нести до 3200 кг усередині фюзеляжу або 4200 кг на зовнішній підвісці — показники, які можна порівняти з пілотованими Black Hawk, але при цьому безпілотна версія забезпечує на 25 % більше внутрішнього простору.

Головні конструкційні зміни — повністю прибрана кабіна і нова передня частина, що перетворює U-Hawk на універсальну логістичну та ударну платформу. Він може висаджувати вантажі та наземну техніку при обертових гвинтах через стулкові двері та висувний пандус, а також виконувати операції із запуску дронів прямо в польоті.

Наприклад, безпілотник зможе перевозити один зі стандартних контейнерів із боєприпасами, які використовуються в реактивній системі залпового вогню M270 (MLRS) і високомобільній артилерійській ракетній системі M142 (HIMARS), а також кілька морських ударних ракет (NSM) у пускових контейнерах.

"Саме корисне навантаження справді відрізняє цей U-Hawk від конкурентів... Тому можна уявити собі завдання, які U-Hawk зможе вирішувати: від доставки роїв дронів до запуску "сагайдаків" з боєприпасами, перевезення вантажів в умовах складної логістичної ситуації, посадки та висадки безпілотних наземних транспортних засобів. Таким чином, цей вертоліт має колосальну гнучкість", — підкреслили представники Sikorsky.

У компанії додали, що проєкт поки що фінансується виключно за рахунок власних коштів, а перший політ безпілотного Black Hawk очікується у 2026 році. Розробники бачать U-Hawk як майбутню основу для гібридних операцій, де безпілотні платформи працюватимуть спільно з пілотованими.

Нагадаємо, у березні американська компанія Sikorsky протестувала можливості безпілотної авіаційної системи з гвинтоподібним крилом, яка може літати як гелікоптер або літак. Цей апарат із системою вертикального зльоту і посадки зможе літати швидше і далі, ніж традиційні вертольоти.