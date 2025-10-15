Выводы из "ошибок Украины": почему меньшие государства готовятся к гонке ядерных вооружений

Украина отдала Российской Федерации почти 2 тысячи ядерных боеголовок в обмен на подпись на Будапештском меморандуме. Через 30 лет после меморандума началось российское вторжение и продолжается полномасштабная война. Другие крупные государства начали посягать на Гренландию, Канаду, Тайвань. Как защищаться государствам, которые меньше агрессора, не обладают ядерным арсеналом и сомневаются в союзах безопасности?

Из войны между Россией и Украиной малые государства могут сделать вывод, что их безопасность будет зависеть от ядерного сдерживания.

Экспансионистские амбиции трех мощнейших государств — Китая, США и России — подрывают нынешний мировой порядок. С момента своего основания Китайская Народная Республика проявляла интерес к Тайваню; сейчас Пекин находится на грани попытки завоевать этот остров. В январе новоизбранный президент Дональд Трамп объявил о своем намерении включить Канаду и Гренландию в состав США, что выглядит несколько менее серьезно.

Фокус перевел статью "Новая волна гонки ядерных вооружений?" аналитика Андреаса Умланда для портала The National Interest. Автор объяснил, какими могут быть последствия нападения ядерной державы на неядерную. При этом неядерная держава добровольно отказалась от ядерных боеголовок, "купившись" на гарантии безопасности мировых лидеров.

Наиболее значимым фактором, повлиявшим на крах послевоенного порядка за последние одиннадцать лет, является поведение России. С 2014 года Москва начала кампанию по захвату территорий, а с 2022 года — вторжение с признаками геноцида на территорию Украины. Как бывшая советская республика, Украина была одной из основательниц ООН в 1945 году. С 1996 года она официально не обладает ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В течение более чем трех лет политики и стратеги из других реваншистских государств наблюдали за ходом нападения России и оценивали реакцию других государств и международных организаций. Более слабые страны из опыта Украины делают вывод, что они не могут полагаться на международное право, организации и солидарность, и не должны повторять ошибку Киева, доверяя "заверениям о безопасности", "гарантиям", "договорам о дружбе", "стратегическим партнерствам" и т.д. Такие соглашения не имеют большого значения, о чем свидетельствует неактуальность соответствующих соглашений Украины с Россией (1994, 1997), Китаем (2013) и США (1994, 2008).

Стандартным решением дилеммы безопасности для небольших государств является вступление в оборонные союзы, которые в идеале включают по крайней мере одно государство, обладающее ядерным оружием. Но, как на собственном горьком опыте убедились, в частности, Тбилиси и Киев, получение полноправного членства в мощном оборонном союзе не такое уж и простое и довольно рискованное. В ответ на заявки Грузии и Украины о вступлении в НАТО в апреле 2008 года альянс сообщил им, что они "станут членами".

В итоге ни их вступления в НАТО, ни начала процесса принятия в альянс, то есть Плана действий по членству (ПДЧ), не произошло. Зато Грузия была раздроблена Россией в 2008 году, а Украина — в феврале 2014 года. Единственным утешением для этих двух стран может служить то, что Молдова, также бывшая советская республика, но конституционно нейтральное государство, которое не имеет амбиций вступить в НАТО, тоже подверглась нападению России более 30 лет назад. Судьба Финляндии, которая имеет длинную границу с Россией, показывает противоположный пример: в отличие от Грузии и Украины, Финляндия успешно инициировала процесс вступления в НАТО в 2022 году, который завершился ее вступлением в 2023 году.

Примеры Финляндии и Молдовы показывают, что намерение бывшей российской колонии вступить в НАТО не является ни достаточным, ни необходимым условием для российского вторжения. При прочих равных условиях Грузия и Украина, как и Молдова, наверняка стали бы мишенями российского экспансионизма даже без стремления вступить в НАТО.

Они могли бы избежать потери территорий в пользу России, только подчинившись Кремлю, вступив в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности. Украина, вероятно, была бы вынуждена подписать Союзный договор 1999 года между Россией и Беларусью.

Опыт Украины и Грузии с НАТО и реакция России указывают на риски, связанные с попыткой присоединиться к мощной международной коалиции. Внешнее уравновешивание является сложным процессом и может спровоцировать именно те вторжения, которые оно призвано предотвратить. Это особенно актуально для тех государств, которые больше всего нуждаются в гарантиях безопасности.

Нынешние геополитические потрясения стали результатом противостояния между Россией, Китаем и США — тремя самыми мощными странами, постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупнейшими официально ядерными державами в рамках ДНЯО. Это подрывает доверие как к будущему поведению более сильных государств, так и к дальнейшей актуальности международного права и организаций для защиты относительно слабых стран от крупных держав.

С точки зрения Пекина, Вашингтона и Москвы текущие преобразования могут не представлять проблем. Но эти изменения беспокоят государства, которые не обладают ядерным оружием и имеют низкий уровень интеграции в международные структуры. Страны, граничащие с экспансионистами и не входящие в НАТО или другие оборонные альянсы, должны теперь пересмотреть свои стратегии национальной безопасности. Лидеры Китая, США и России могут игнорировать, отвергать или серьезно отнестись к этим реакциям на их экспансионистские амбиции. Пока они не примут превентивные меры для противодействия, рано или поздно можно ожидать ответной реакции со стороны меньших государств.

Одной из возможных реакций на крах послевоенного порядка может стать рост закупок оружия массового уничтожения в целях сдерживания и обороны. Такие решения, в свою очередь, могут вызвать аналогичные шаги со стороны соседних стран, которым не понравится накопление оружия массового уничтожения вблизи их границ. Поток ядерного, химического и биологического оружия в государственные арсеналы, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что такое оружие попадет в руки негосударственных субъектов.

Изменения в глобальной политике безопасности, вызванные в последние годы территориальной экспансией России и многочисленными военными преступлениями, ставят перед небольшими государствами экзистенциальные вопросы. Этот эффект усиливается с каждым днем продолжения войны. Он станет еще более очевидным, если Россия достигнет военной победы или навяжет Украине несправедливый "Siegfrieden" (победный мир). Более слабые страны, граничащие с потенциально экспансионистскими государствами, могут отказаться от нераспространения оружия массового поражения.

Об авторе

Андреас Умланд — доктор наук, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).