Трамп создает фонд для Украины: введет пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп инициирует создание "фонда победы" для Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на импорт из Китая. США ожидают, что европейские союзники присоединятся к инициативе перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября.

Related video

Президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить с европейскими коллегами механизм сбора средств, которые планируют направить на вооружение украинской армии. Как пишет The Telegraph, предложение предусматривает введение пошлины в размере 500% на определенный импорт из Китая и перенаправление поступлений в новый фонд.

В Вашингтоне также отмечают изменение тона администрации: на фоне затянувшегося конфликта президент как будто теряет терпение к кремлевскому руководителю Владимиру Путину и ищет новые способы усилить экономическое давление на Москву. Аналогичную риторику высказал и министр обороны США Пит Хегсет, который на встрече министров обороны НАТО заявил, что США готовы "поддержать Киев таким образом, как это могут только Соединенные Штаты", — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По сообщению, дискуссии в Брюсселе касались и передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" и других тяжелых систем вооружений. Представители из европейских стран якобы выразили поддержку передачи "Томагавк", но отмечают, что окончательное решение зависит от президента США. Шмыгаль подчеркнул, что такое решение должно быть утверждено лично Трампом и Зеленским.

"Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — "тарифа на российскую нефть" для Китая или "тарифа победы Украины" на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами", — заявил министр финансов США Скотт Бессент журналистам.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил союзникам, что для финансирования еще одного года сопротивления в 2026 году Украине нужно $120 млрд (4 трлн 962 млрд грн).

Журналисты отмечают, что идея наказывать Китай за сотрудничество с Россией или за поставки энергоносителей сталкивалась с сопротивлением некоторых европейских правительств. Хотя НАТО не раз называло Пекин "ключевым пособником" российской агрессии, ряд стран альянса, в том числе Великобритания, не готовы объявлять Китай врагом.

Как сообщалось ранее, поставки военной помощи Украине значительно колебались: в первой половине 2025 года объемы росли, но летом темп поддержки снизился. Напомним, что вопрос дополнительного финансирования и передачи тяжелого вооружения остается предметом интенсивных переговоров между США, Европой и Киевом.

Как сообщал Фокус, аудит Министерства обороны США обнаружил, что значительная часть помощи Украине по программе президентского изъятия была предоставлена без надлежащих документов.

Фокус также писал, что будет, если США затормозят помощь Украине.