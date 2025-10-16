Трамп створює фонд для України: запровадить мита на Китай

Президент США Дональд Трамп ініціює створення "фонду перемоги" для України, який фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт з Китаю. США очікують, що європейські союзники приєднаються до ініціативи перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня.

Президент США доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити з європейськими колегами механізм збору коштів, які планують направити на озброєння української армії. Як пише The Telegraph, пропозиція передбачає запровадження мита в розмірі 500% на певний імпорт з Китаю і перенаправлення надходжень до нового фонду.

У Вашингтоні також відзначають зміну тону адміністрації: на тлі тривалого конфлікту президент начебто втрачає терпіння до кремлівського керівника Володимира Путіна і шукає нові способи посилити економічний тиск на Москву. Аналогічну риторику висловив і міністр оборони США Піт Гегсет, який на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив, що США готові "підтримати Київ таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати", — заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За повідомленням, дискусії в Брюсселі торкалися й передачі Україні далекобійних ракет "Томагавк" та інших важких систем озброєнь. Представники з європейських країн нібито висловили підтримку передачі "Томагавк", але наголошують, що остаточне рішення залежить від президента США. Шмигаль підкреслив, що таке рішення має бути затверджено особисто Трампом і Зеленським.

"Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення — назвіть це як хочете — "тарифу на російську нафту" для Китаю або "тарифу перемоги України" на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент журналістам.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що для фінансування ще одного року опору у 2026 році Україні потрібно $120 млрд (4 трлн 962 млрд грн).

Журналісти відзначають, що ідея карати Китай за співпрацю з Росією або за постачання енергоносіїв стикалася з опором деяких європейських урядів. Хоча НАТО не раз називало Пекін "ключовим пособником" російської агресії, низка країн альянсу, зокрема Велика Британія, не готові оголошувати Китай ворогом.

Як повідомлялося раніше, постачання військової допомоги Україні значно коливалися: у першій половині 2025 року обсяги зростали, але влітку темп підтримки знизився. Нагадаємо, що питання додаткового фінансування та передачі важкого озброєння залишається предметом інтенсивних переговорів між США, Європою та Києвом.

