Чверть перевіреної допомоги США Україні — без документів: аудит Пентагону виявив "сумнівні витрати"

Аудит Міністерства оборони США виявив, що значна частина допомоги Україні за програмою президентського вилучення була надана без належних документів. Перевірка показала, що мільярди доларів витрачалися з порушеннями або без підтвердження їхньої вартості.

Частина американської військової допомоги, наданої Україні за програмою президентського вилучення (PDA), не мала підтверджувальної документації та містила випадки завищення вартості озброєння. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на звіт Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США.

Згідно з документом, аудит охопив 80 траншів допомоги на загальну суму 22,1 млрд доларів. У 32 траншах на 5,7 млрд доларів не було кошторисів та необхідних підтверджувальних матеріалів. З цієї суми 1 млрд доларів аудитори оцінили як "сумнівні витрати", ще 0,9 млрд — як неефективно використані.

У звіті зазначається, що раніше, у червні 2023 року, під час перевірки допомоги Україні за програмою PDA вже виявляли помилки на 6,2 млрд доларів через неправильну методику оцінки вартості озброєння. Нинішній аудит, оприлюднений 13 серпня 2025 року, додатково зафіксував випадки, коли у Пентагоні просто не знали реальної ціни техніки, яку передавали Україні. Деякі оцінки базувалися на припущеннях, позначених у внутрішній документації як "WAG" (wild-ass guess — необґрунтована здогадка).

Серед прикладів, наведених у звіті:

Повітряні сили США у 2022–2023 роках отримали 657,7 млн доларів на транспортування озброєння для України, з яких 535,5 млн віднесли до "сумнівних витрат" через відсутність підтверджувальних документів.

Армія США у квітні 2023 року отримала 276,3 млн доларів на технічне обслуговування переданого Україні озброєння. Документи підтвердили витрати лише на 40,2 млн доларів, решта — 236,1 млн — не були належно обґрунтовані.

ВМС США, передавши Україні 24 катери, закупили собі 33 нові, що свідчить про завищену оцінку вартості переданої техніки.

У звіті також згадується, що станом на грудень 2024 року Пентагон виділив 5,1 млрд доларів на PDA для України, які досі залишаються невикористаними.

Програма PDA передбачає швидке перекидання озброєння із запасів США без додаткового погодження Конгресу. Загальний обсяг такої допомоги Україні з початку повномасштабної війни сягнув 39,3 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль 5 серпня розповів про новий механізм військової допомоги Україні PURL, який створили США та НАТО. Згідно з даними Reuters, ідеться зокрема про "деталі та ракети Patriot".

У Пентагоні 25 липня повідомляли, що Державний департамент США схвалив продаж Україні зброї для САУ та ППО на 320 млн доларів.

Як повідомляв Фокус, міністерство оборони США, за словами інсайдерів, має можливість перенаправити зброю з пакетів військової допомоги України назад до арсеналів США.