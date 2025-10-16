Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсманом: что о ней известно

Украинский политический деятель, правозащитница и журналистка Ольга Решетилова (Кобылинская) стала военным омбудсманом.

Соответствующий указ 16 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Другим указом он уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Ольга Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

"Это реальная защита прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии", – отметил Владимир Зеленский.

Ольга Решетилова (Кобылинская) : что о ней известно

Новоназначенный военный омбудсман – сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" (МИПЧ), где отвечает, в основном, за коммуникативное направление.

Как пишет "Суспільне", она окончила Острожскую академию и имеет большой опыт журналистской работы. В частности, она занимала пост редактора отдела региональной сети в социально-политической газете "День", была специальной корреспонденткой российского либерального СМИ Grani.Ru в Украине.

Решетилова в 2014 году стала стала соучредительницей фонда "Вернись живым", одного из крупнейших в поддержке ВСУ, где отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

Уже тогда, во время поездок на фронт, она сталкивалась с нарушениями в зоне боевых действий прав человека, что и повлияло на ее решение перейти к общественному контролю за соблюдением правосудия по поводу событий войны.

Ольга Решетилова ушла из фонда в 2015 году, сосредоточившись на журналистских и общественных расследованиях нарушений в секторе безопасности.

Она также работала менеджером проектов в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека (УХСПЧ).

В 2019 году Кабмин назначил ее в состав Комиссии по избранию председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

Ольга Решетилова и Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины

30 декабря 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей военнослужащих.

Решетилова – девичья фамилия Ольги Кобылинской.

Что входит в обязанности военного омбудсмена

рассмотрение и реагирование на жалоб от военнослужащих и их семей, проверка жалоб;

проведение проверок условий службы;

контроль за соблюдением прав и свобод военнослужащих.

Таким образом, он имеет право запрашивать у чиновников и военных необходимую информацию, в том числе с ограниченным доступом, беспрепятственно посещать территории военных объектов, в том числе в районах ведения боевых действий, беспрепятственно посещать территории военных объектов, в том числе в районах ведения боевых действий, выдавать во исполнение своих полномочий приказы и распоряжения, а также составлять протоколы об административных правонарушениях и т. д.

Омбудсман не имеет права разглашать сведения о личной жизни жалобщика и других причастных к жалобе лиц без их согласия, разглашать военную служебную информацию.

Он должен ежегодно отчитываться перед обществом о результатах своей деятельности.

Военный омбудсмен назначается на пять лет. Более двух сроков подряд занимать должность один человек не сможет.

