Рада приняла закон о военном омбудсмане: что он меняет для украинцев (фото)

Парламент проголосовал за принятие закона, благодаря которому в Украине появится военный омбудсмен. Инициатором законопроекта был президент Владимир Зеленский, он и будет назначать на новую должность.

"Парламент одобрил во втором чтении №13266 Закон о Военном омбудсмане", — передал из зала Верховной Рады народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 283 парламентария, "против" не отдали ни одного голоса.

Результаты голосования за Закон о военном омбудсмане Фото: Telegram/Залізний нардеп

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко раскритиковал принятый закон, назвав его "фикцией". Он заявил, что контроль будет оставаться в руках президента, который будет назначать и увольнять военного обмудсмена.

Закон о военном омбудсмане: что изменится

Инициатором законопроекта №13266, как известно из его карточки на парламентском портале, был президент Владимир Зеленский. В день регистрации был определен как неотложный.

В пояснительной записке говорится, что целью является создание дополнительного эффективного механизма для защиты прав военных. Его деятельность будет дополнять средства, которые уже существуют. Новый чиновник будет контролировать, чтобы органы управления и командования придерживались прав:

военнослужащих;

военнообязанных и резервистов;

призванных на учебные и специальные сборы;

членов добровольческих формирований, которые участвуют в подготовке или задачах обороны;

иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, НГУ или Госспецтрансслужбе;

полицейских особого назначения, которые воюют.

Военного омбудсмена будет назначать на пять лет президент, более двух сроков подряд занимать должность один человек не сможет. Для того, чтобы претендовать на должность, нужно будет соответствовать ряду условий:

иметь возраст от 30 лет;

иметь высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра);

свободно владеть украинским языком;

иметь "безупречную репутацию";

последние пять лет проживать в Украине;

быть способным выполнять обязанности по состоянию здоровья;

не иметь непогашенной или неснятой судимости.

Военным обмбудсманом также не сможет быть военнослужащий, член политической партии, должник по алиментам или человек, осужденный на коррупцию. Кандидаты будут проходить специальную проверку и подавать декларацию.

Военнослужащие смогут подавать жалобы, по результатам которых омбудсмен или один из его заместителей будет иметь право назначать проверки. Также основанием для проверки смогут быть информация из обращения нардепов или материалов СМИ, сообщенная конфиденциально.

В результате проверки будут составлять заключение со всеми обстоятельствами инцидента. После утверждения его будут направлять командиру, который имеет полномочия для наказания нарушителя прав военного.

Ежегодно военный омбудсмен будет отчитываться президенту, также отчет будет публиковаться на официальном сайте.

