Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що він змінює для українців (фото)

Парламент проголосував за прийняття закону, завдяки якому в Україні з'явиться військовий омбудсман. Ініціатором законопроєкту був президент Володимир Зеленський, він і призначатиме на нову посаду.

"Парламент схвалив у другому читанні №13266 Закон про Військового омбудсмана", — передав з зали Верховної Ради народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосували 283 парламентаря, "проти" не віддали жодного голосу.

Результати голосування за Закон про військового омбудсмана Фото: Telegram/Залізний нардеп

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розкритикував прийнятий закон, назвавши його "фікцією". Він заявив, що контроль залишатиметься в руках президента, який призначатиме й звільнятиме військового обмудсмана.

Закон про військового омбудсмана: що зміниться

Ініціатором законопроєкту №13266, як відомо з його картки на парламентському порталі, був президент Володимир Зеленський. У день реєстрації був визначений як невідкладний.

У пояснювальній записці йдеться, що метою є створення додаткового ефективного механізму задля захисту прав військових. Його діяльність доповнюватиме засоби, які вже існують. Новий посадовець контролюватиме, щоб органи управління й командування дотримувались прав:

військовослужбовців;

військовозобов'язаних і резервістів;

призваних на навчальні й спеціальні збори;

членів добровольчих формувань, які беруть участь у підготовці або завданнях оборони;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ, НГУ або Держспецтрансслужбі;

поліціянтів особливого призначення, які воюють.

Військового омбудсмана призначатиме на п'ять років президент, більш як два строки поспіль обіймати посаду одна особа не зможе. Для того, щоб претендувати на посаду, потрібно буде відповідати низці умов:

мати вік від 30 років;

мати вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);

вільно володіти українською мовою;

мати "бездоганну репутацію";

останні п'ять років проживати в Україні;

бути здатним виконувати обов'язки за станом здоров'я;

не мати непогашеної або незнятої судимості.

Військовим обмбудсманом також не зможе бути військовослужбовець, член політичної партії, боржник за аліментами або людина, засуджена на корупцію. Кандидати проходитимуть спеціальну перевірку та подаватимуть декларацію.

Військовослужбовці зможуть подавати скарги, за результатами яких омбудсмен або один з його заступників матиме право призначати перевірки. Також підставою для перевірки зможуть бути інформація зі звернення нардепів або матеріалів ЗМІ, повідомлена конфіденційно.

В результаті перевірки складатимуть висновок з усіма обставинами інциденту. Після затвердження його направлятимуть командиру, які має повноваження для покарання порушника прав військового.

Щороку військовий омбудсмен звітуватиме президенту, також звіт буде публікуватись на офіційному сайті.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за СЗЧ, який розкритикували активісти. У Міноборони 6 вересня запевнили, що посилення відповідальності у його нинішній редакції не буде.

У серпні нардепи проголосували за Закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу", який регулює порядок перейменувань. Нові назви вулиць і площ не можна буде змінювати протягом 10 років.