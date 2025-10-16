Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом: що про неї відомо

Українська політична діячка, правозахисниця і журналістка Ольга Решетилова (Кобилинська) стала військовим омбудсманом.

Відповідний указ 16 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський.

Іншим указом він звільнив її з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Це реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України це було відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", — зазначив Володимир Зеленський.

Ольга Решетилова (Кобилинська) : що про неї відомо

Новопризначена військова омбудсман — співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ), де відповідає, в основному, за комунікативний напрямок.

Як пише "Суспільне", вона закінчила Острозьку академію і має великий досвід журналістської роботи. Зокрема, вона обіймала посаду редактора відділу регіональної мережі в соціально-політичній газеті "День", була спеціальною кореспонденткою російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

Решетилова 2014 року стала співзасновницею фонду "Повернись живим", одного з найбільших у підтримці ЗСУ, де відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та безпосередньо із силами і засобами антитерористичної операції на сході України.

Уже тоді, під час поїздок на фронт, вона стикалася з порушеннями в зоні бойових дій прав людини, що й вплинуло на її рішення перейти до громадського контролю за дотриманням правосуддя щодо подій війни.

Ольга Решетилова пішла з фонду 2015 року, зосередившись на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

Вона також працювала менеджером проєктів в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).

У 2019 році Кабмін призначив її до складу Комісії з обрання голови Національного агентства із запобігання корупції.

Ольга Решетилова та Володимир Зеленський Фото: Офис Президента Украины

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою президента України із захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців.

Решетилова — дівоче прізвище Ольги Кобилинської.

Що входить до обов'язків військового омбудсмана

розгляд і реагування на скарги від військовослужбовців та їхніх сімей, перевірка скарг;

проведення перевірок умов служби;

контроль за дотриманням прав і свобод військовослужбовців.

Отже, він має право запитувати у чиновників і військових необхідну інформацію, зокрема з обмеженим доступом, безперешкодно відвідувати території військових об'єктів, зокрема в районах ведення бойових дій, видавати на виконання своїх повноважень накази та розпорядження, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення тощо.

Омбудсман не має права розголошувати відомості про особисте життя скаржника та інших причетних до скарги осіб без їхньої згоди, розголошувати військову службову інформацію.

Він має щорічно звітувати перед суспільством про результати своєї діяльності.

Військового омбудсмана призначають на п'ять років. Понад два терміни поспіль обіймати посаду одна людина не зможе.

