Решение от Raytheon для "Томагавков": что известно о наземных установках DeepFires (фото)

На выставке AUSA 2025 в Вашингтоне с 13 по 15 октября были продемонстрированы несколько моделей автономных пусковых установок для наземного запуска, в том числе, крылатых ракет Tomahawk.

Related video

Речь идет автономной самоходной колесной пусковой установки DeepFires от Raytheon, а также X-MAV от Oshkosh Defense с контейнерами для четырех ракет этого же семейства. Детальнее об этих системах говорится в обзоре The War Zone.

Что известно о проекте DeepFires

DeepFires позиционируется разработчиками как модульный мобильный ударный комплекс с возможностью автономного или смешанного управления. При этом фактически речь идет о совместной разработке трех компаний, поскольку проект реализуется в рамках инициативы Convergence 2025, где каждая привносит свои решения: Raytheon — по высокоточным боеприпасам и системной интеграции, Forterra — по автономной навигации и управлению, Oshkosh — по тяжелым тактическим шасси.

Ракетная установка DeepFires (вид спереди) Фото: the war zone

В релизах проекта упоминается широкий спектр ракет, которые можно использовать с DeepFires — от модификаций семейства Tomahawk до противовоздушных комплексов Patriot. Иными словами переход от наступательного вооружения до оборонительного происходит путем смены контейнеров. Однако здесь не все так просто — сами разработчики подчеркивают, что для работы с такими средствами, как Patriot, потребуются отдельные РЛС и иная система управления огнем.

Любопытно, что в автономном режиме оператор может контролировать от одного до шести транспортных средств DeepFires. Платформы могут работать по маршруту, самостоятельно перемещаясь между огневыми точками, либо в режиме "техники следования", когда одно экипированное транспортное средство ведет цепочку беспилотных машин к месту стрельбы. DeepFires проектируется "относительно независимым от средств связи", с возможностью работы через различные сети и спутниковую связь.

Система X-MAV под "Томагавки"

Oshkosh Defense разработала серию FMAV, куда входят три шасси грузовиков, описываемых производителем как "готовые к производству". Они могут нести широкий спектр вооружений, а наиболее крупный вариант — X-MAV — построен на шасси 10×10 и рассчитан на боеприпасы большой дальности, включая пусковую установку под четыре ракеты Tomahawk. Причем сама Oshkosh позиционирует X-MAV как кандидат для программы Common Autonomous Multi-Domain Launcher Heavy (CAML-H) Армии США.

Мобильная ракетная установка X-MAV от Oshkosh Defense Фото: the war zone

Между тем обозреватели отмечают, что американские вооруженные силы уже используют систему Typhon, включающую пусковые установки на тягачах, способные запускать ракеты Tomahawk и передовые SM-6, и продолжает поиск более компактных, быстроразвертываемых пусковых установок в дополнение к Typhon.

В целом, как отметили авторы публикации, представленные на AUSA решения подчеркивают потребность в мобильных, модульных и частично автономных пусковых установках для ракет средней дальности, способных работать на современных театрах боевых действий. Также данные системы могут быть востребованы как средства противодействия потенциальной агрессии со стороны России.

"В ближайшем будущем Украина также может нуждаться в пусковой установке такого типа (DeepFires — ред), если ей будет разрешено получить ракеты Tomahawk. Украина имеет некоторый опыт в этой области, уже успешно применяя дистанционные пусковые установки Patriot", — подчеркнули в The War Zone.

Напомним, бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко опроверг мнение, что ракеты Tomahawk обязательно запускают только со стратегических самолетов, кораблей или подводных лодок. По его словам для этого существуют и “украинские варианты”.