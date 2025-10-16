Рішення від Raytheon для "Томагавків": що відомо про наземні установки DeepFires (фото)

На виставці AUSA 2025 у Вашингтоні з 13 до 15 жовтня було продемонстровано кілька моделей автономних пускових установок для наземного запуску, зокрема крилатих ракет Tomahawk.

Йдеться про автономну самохідну колісну пускову установку DeepFires від Raytheon, а також X-MAV від Oshkosh Defense з контейнерами для чотирьох ракет цього ж сімейства. Детальніше про ці системи йдеться в огляді The War Zone.

Що відомо про проєкт DeepFires

DeepFires позиціонується розробниками як модульний мобільний ударний комплекс з можливістю автономного або змішаного управління. При цьому фактично йдеться про спільну розробку трьох компаній, оскільки проєкт реалізується в рамках ініціативи Convergence 2025, де кожна привносить свої рішення: Raytheon — щодо високоточних боєприпасів і системної інтеграції, Forterra — щодо автономної навігації та управління, Oshkosh — щодо важких тактичних шасі.

Ракетна установка DeepFires (вид спереду) Фото: the war zone

У релізах проєкту згадується широкий спектр ракет, які можна використовувати з DeepFires — від модифікацій сімейства Tomahawk до протиповітряних комплексів Patriot. Іншими словами перехід від наступального озброєння до оборонного відбувається шляхом зміни контейнерів. Однак тут не все так просто — самі розробники наголошують, що для роботи з такими засобами, як Patriot, знадобляться окремі РЛС та інша система управління вогнем.

Цікаво, що в автономному режимі оператор може контролювати від одного до шести транспортних засобів DeepFires. Платформи можуть працювати за маршрутом, самостійно переміщаючись між вогневими точками, або в режимі "техніки слідування", коли один екіпірований транспортний засіб веде ланцюжок безпілотних машин до місця стрільби. DeepFires проєктується "відносно незалежним від засобів зв'язку", з можливістю роботи через різні мережі та супутниковий зв'язок.

Система X-MAV під "Томагавки"

Oshkosh Defense розробила серію FMAV, куди входять три шасі вантажівок, що описуються виробником як "готові до виробництва". Вони можуть нести широкий спектр озброєнь, а найбільший варіант — X-MAV — побудований на шасі 10×10 і розрахований на боєприпаси великої дальності, включно з пусковою установкою під чотири ракети Tomahawk. Причому сама Oshkosh позиціонує X-MAV як кандидат для програми Common Autonomous Multi-Domain Launcher Heavy (CAML-H) Армії США.

Мобільна ракетна установка X-MAV від Oshkosh Defense Фото: the war zone

Тим часом оглядачі зазначають, що американські збройні сили вже використовують систему Typhon, що включає пускові установки на тягачах, здатні запускати ракети Tomahawk і передові SM-6, і продовжує пошук більш компактних пускових установок з можливістю швидкого розгортання, які можна буде використовувати на додаток до Typhon.

Загалом, як зазначили автори публікації, представлені на AUSA рішення підкреслюють потребу в мобільних, модульних і частково автономних пускових установках для ракет середньої дальності, здатних працювати на сучасних театрах бойових дій. Також ці системи можуть бути мати попит як засоби протидії потенційній агресії з боку Росії.

"У найближчому майбутньому Україна також може потребувати пускової установки такого типу (DeepFires — ред.), якщо їй буде дозволено отримати ракети Tomahawk. Україна має певний досвід у цій галузі, вже успішно застосовуючи дистанційні пускові установки Patriot", — підкреслили в The War Zone.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко спростував думку, що ракети Tomahawk обов'язково запускають тільки зі стратегічних літаків, кораблів або підводних човнів. За його словами, для цього існують і "українські варіанти".