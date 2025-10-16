Україна зможе запускати "Томагавки": які у ЗСУ є варіанти, — генерал (відео)

У разі остаточного рішення Вашингтона щодо постачання крилатих ракет середньої дальності Tomahawk українська сторона може отримати 40-50 одиниць. Однак для того, щоб змусити Москву піти на зупинку бойових дій і перемир'я, необхідно мати сотні таких ракет.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телемарафону висловив думку, що масового постачання "Томагавків" на початку не буде, але передання десятків ракет здатне стати сигналом про ймовірні більші постачання в майбутньому.

Ракети Томагавк — Романенко пояснив, які варіанти пуску є у ЗСУ

"На початку сотні ракет нам не дадуть однозначно. Але десятки, для того, щоб показати, що можуть бути сотні, це американських в силах досить швидко організувати", — сказав він.

Водночас звернув увагу на технічний бік питання і спростував поширену думку, що Tomahawk обов'язково запускають лише зі стратегічних літаків, кораблів чи підводних човнів. Однак, існують різні варіанти розгортання.

"Технічні перепони, що запускають із літаків стратегічних або кораблів і підводних човнів — це не відповідає дійсності. Є наземні пускові установки, до того ж є більш складні, з яких запускаються і Tomahawk, і зенітні ракети. Вони важкі і, мабуть, не доцільні для України. А є мобільні, менші, лише під 4 Tomahawk. Але є варіанти й українські", — наголосив Романенко.

Генерал додав, що, можливо, є варіанти повітряного запуску ракет, за прикладом систем Storm Shadow/SCALP, і фахівці зазначали, що можна доопрацювати носії, щоб винищувач Су-24 міг нести і запускати по дві ракети Tomahawk.

"Усе зводиться до принципового політичного рішення, яке, можливо, народиться в п'ятницю безпосередньо під час зустрічі президентів", — підсумував Романенко.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня у США відбудеться зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, чого слід очікувати від переговорів лідерів двох держав у контексті російсько-української війни.

Американська компанія Oshkosh Defense 13 жовтня представила нову сухопутну установку X-MAV. Ця техніка може бути використана для запуску крилатих ракет Tomahawk, які Україна хоче отримати від США.