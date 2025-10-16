Украина сможет запускать "Томагавки": какие у ВСУ есть варианты, — генерал (видео)

В случае окончательного решения Вашингтона по поставкам крылатых ракет средней дальности Tomahawk украинская сторона может получить 40-50 единиц. Однако для того, чтобы вынудить Москву пойти на остановку боевых действий и перемирие необходимо иметь сотни таких ракет.

Related video

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телемарафона высказал мнение, что массовых поставок "Томагавков" в начале не будет, но передача десятков ракет способна стать сигналом о возможных более крупных поставках в будущем.

Ракеты Томагавк — Романенко объяснил, какие варианты пуска есть у ВСУ

"В начале сотни ракет нам не дадут однозначно. Но десятки, для того чтобы показать, что могут быть сотни, это американских в силах достаточно быстро организовать", — сказал он.

В то же время обратил внимание на техническую сторону вопроса и опроверг распространенное мнение, что Tomahawk обязательно запускают только со стратегических самолетов, кораблей или подводных лодок. Однако, существуют разные варианты развертывания.

Важно

Поставки Tomahawk Украине возможны только к 2026 году: что могут изменить ракеты (видео)

"Технические преграды, что запускают с самолетов стратегических или кораблей и подводных лодок — это не соответствует действительности. Есть наземные пусковые установки, к тому же есть более сложные, из которых запускаются и Tomahawk и зенитные ракеты. Они тяжелые и, видимо, не целесообразны для Украины. А есть мобильные, поменьше, только под 4 Tomahawk. Но есть варианты и украинские", — подчеркнул Романенко.

Генерал добавил, что возможно есть варианты воздушного запуска ракет, по примеру систем Storm Shadow/SCALP, и специалисты отмечали, что можно доработать носители, чтобы истребитель Су-24 мог нести и запускать по две ракеты Tomahawk.

"Все сводится к принципиальному политическому решению, которое возможно родится в пятницу непосредственно во время встречи президентов", — подытожил Романенко.

Напомним, в пятницу, 17 октября в США состоится встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В этой связи Фокус выяснял чего следует ожидать от переговоров лидеров двух государств в контексте российско-украинской войны.

Американская компания Oshkosh Defense 13 октября представила новую сухопутную установку X-MAV. Эта техника может быть использована для запуска крылатых ракет Tomahawk, которые Украина хочет получить от США.