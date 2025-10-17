В Украине появится военная полиция: проверки, блокпосты, оружие, — все о новом стандарте МО

Главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил разработало проект профессионального стандарта "Военный полицейский". Документ определяет обязанности, права и требования к подготовке военных полицейских, которые будут действовать во время военного положения и международных миссий.

Проект профессионального стандарта "Военный полицейский" (3013) подготовлен Главным управлением Военной службы правопорядка ВСУ. В документе определено, что военные полицейские будут обеспечивать правопорядок среди военнослужащих, контролировать дисциплину, проводить осмотры, задержания и патрулирование, а также охранять объекты во время военного положения.

Права и обязанности

Согласно проекту, военные полицейские имеют право проверять документы, удостоверяющие личность, изымать опасные предметы и вещественные доказательства, а также составлять протоколы об административных правонарушениях. Им разрешено задерживать как военных, так и гражданских лиц, обеспечивая соблюдение законности и прав задержанных.

Відео дня

Стандарт определяет четкие границы использования силы, специальных средств и оружия. Полицейские обязаны предупреждать нарушителей перед применением физического воздействия или огнестрельного оружия, действовать в рамках инструкций и нести персональную ответственность за последствия.

Кроме того, каждый военный полицейский должен владеть навыками домедицинской помощи, в частности остановки кровотечений, восстановления дыхания и проведения реанимационных действий после применения силы или оружия.

Во время военного положения военные полицейские будут нести службу на блокпостах, проверять транспорт, документы, багаж, контролировать соблюдение комендантского часа и координировать действия с Национальной полицией. Также они могут привлекаться к международным миротворческим и гуманитарным миссиям, где должны придерживаться норм международного гуманитарного права и владеть английским языком на уровне, определенном стандартом STANAG 6001.

Подготовка и квалификация

Проект предусматривает, что военные полицейские будут проходить профессиональные курсы подготовки и повышения квалификации. Для сержантов базового уровня установлен второй и третий уровни Национальной рамки квалификаций, а для технических специалистов — четвертый уровень. Кандидаты должны быть годными по состоянию здоровья, иметь базовую военную подготовку, отсутствие судимостей и положительное заключение психологической пригодности.

Напомним, в июне 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании военной полиции, которая должна заменить Военную службу правопорядка. Новый профессиональный стандарт станет нормативной основой для формирования и подготовки будущих военных полицейских.

Как сообщал Фокус, о том, как будет работать военная полиция, рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

Фокус также писал, будет ли военная полиция задерживать уклонистов и проверять автомобили.