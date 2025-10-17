В Україні з'явиться військова поліція: перевірки, блокпости, зброя, — все про новий стандарт МО

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних сил розробило проєкт професійного стандарту "Військовий поліцейський". Документ визначає обов’язки, права й вимоги до підготовки військових поліціянтів, які діятимуть під час воєнного стану та міжнародних місій.

Проєкт професійного стандарту "Військовий поліцейський" (3013) підготовлений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ. У документі визначено, що військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок серед військовослужбовців, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, затримання та патрулювання, а також охоронятимуть об’єкти під час воєнного стану.

Права та обов'язки

Згідно з проєктом, військові поліцейські мають право перевіряти документи, що посвідчують особу, вилучати небезпечні предмети та речові докази, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення. Їм дозволено затримувати як військових, так і цивільних осіб, забезпечуючи дотримання законності та прав затриманих.

Відео дня

Стандарт визначає чіткі межі використання сили, спеціальних засобів і зброї. Поліціянти зобов’язані попереджати порушників перед застосуванням фізичного впливу чи вогнепальної зброї, діяти в межах інструкцій та нести персональну відповідальність за наслідки.

Крім того, кожен військовий поліцейський повинен володіти навичками домедичної допомоги, зокрема зупинки кровотеч, відновлення дихання та проведення реанімаційних дій після застосування сили або зброї.

Під час воєнного стану військові поліцейські нестимуть службу на блокпостах, перевірятимуть транспорт, документи, багаж, контролюватимуть дотримання комендантської години та координуватимуть дії з Національною поліцією. Також вони можуть залучатися до міжнародних миротворчих і гуманітарних місій, де мають дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права та володіти англійською мовою на рівні, визначеному стандартом STANAG 6001.

Підготовка і кваліфікація

Проєкт передбачає, що військові поліцейські проходитимуть фахові курси підготовки й підвищення кваліфікації. Для сержантів базового рівня встановлено другий і третій рівні Національної рамки кваліфікацій, а для технічних спеціалістів — четвертий рівень. Кандидати повинні бути придатними за станом здоров’я, мати базову військову підготовку, відсутність судимостей і позитивний висновок психологічної придатності.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення військової поліції, яка має замінити Військову службу правопорядку. Новий професійний стандарт стане нормативною основою для формування та підготовки майбутніх військових поліцейських.

Як повідомляв Фокус, про те, як працюватиме військова поліція, розповів народний депутат та член комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Фокус також писав, чи буде військова поліція затримувати ухилянтів і перевіряти автомобілі.