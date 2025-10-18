Дроны ударили по важному энергоузлу РФ: он соединяет энергосистемы Урала и Центральной России (видео)

Беспилотники атаковали Ульяновскую область России. В результате этой атаки сильный пожар вспыхнул на важной электроподстанции "Вешкайма", пришлось останавливать работу двух крупных аэропортов.

Подстанция "Вешкайма" является ключевым узлом энергетического "кольца" Среднего Поволжья, уточняет Telegram-канал Supernova+. Она соединяет энергосистемы сразу нескольких российских регионов, обеспечивает связь между Уралом и Центральной Россией (в частности, Ульяновской и Самарской областями). Уже обнародованы первые кадры с места пожара.

Также из-за дроновой угрозы приостанавливали свою работу аэропорты российских городов Ижевск и Уфа.

Российские мониторинговые каналы сообщали о работе противовоздушной обороны в Ульяновской области, однако в отчете российского оборонного ведомства этот регион не упоминается. Минобороны РФ отчитывается только о сбитии беспилотников в Брянской, Калужской и Московской областях, а также над Черным морем.

Ранее стало известно, что украинские дроны поразили нефтебазы, склад и РЛС во временно оккупированном Крыму. Удары нанесли по нефтебазе в поселке Гвардейском, территории комбината "Гвардейский" в Сакском районе, а также по складу ВС РФ в Джанкое и РЛС в Евпатории.

Также сообщалось, что российский город-курорт Сочи атакуют дроны и ракеты. В местных отелях началась эвакуация туристов, жителей призвали сидеть в "глухих" помещениях и не выходить на улицу. Работу международного аэропорта в Сочи из-за угрозы беспилотников пришлось приостанавливать.