Дрони вдарили по важливому енерговузлу РФ: він з'єднує енергосистеми Уралу та Центральної Росії (відео)
Безпілотники атакували Ульяновську область Росії. Внаслідок цієї атаки сильна пожежа спалахнула на важливій електропідстанції "Вешкайма", довелося зупиняти роботу двох великих аеропортів.
Підстанція "Вешкайма" є ключовим вузлом енергетичного "кільця" Середнього Поволжя, уточнює Telegram-канал Supernova+. Вона з’єднує енергосистеми одразу кількох російських регіонів, забезпечує зв’язок між Уралом та Центральною Росією (зокрема, Ульяновською та Самарською областями). Вже оприлюднені перші кадри з місця пожежі.
Також через дронову загрозу призупиняли свою роботу аеропорти російських міст Іжевськ та Уфа.
Російські моніторингові канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони в Ульяновській області, проте у звіті російського оборонного відомства цей регіон не згадується. Міноборони РФ звітує лише про збиття безпілотників у Брянській, Калузькій і Московській областях, а також над Чорним морем.
Раніше стало відомо, що українські дрони уразили нафтобази, склад і РЛС в тимчасово окупованому Криму. Ударів завдали по нафтобазі в селищі Гвардійському, території комбінату "Гвардійський" в Сакському районі, а також по складу ЗС РФ у Джанкої та РЛС у Євпаторії.
Також повідомлялося, що російське місто-курорт Сочі атакують дрони і ракети. У місцевих готелях почалася евакуація туристів, жителів закликали сидіти у "глухих" приміщеннях та не виходити на вулицю. Роботу міжнародного аеропорту в Сочі через загрозу безпілотників довелося призупиняти.