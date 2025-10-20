"Секретное оружие" против дронов: как ВС РФ противостоят ударам украинских БПЛА

Беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий в Украине, добавив новый уровень сложности к наземным операциям. Чтобы избежать обнаружения и атак дронов, российские войска все чаще прибегают к использованию погодных условий и комбинированных операций, пытаясь преодолеть укрепленную украинскую оборону.

Беспилотные летательные аппараты радикально изменили тактику обеих враждующих сторон, пишет военный журналист Ставрос Атламазоглу в материале для National Interest. Украинские и российские подразделения — от пехоты до экипажей бронетехники — вынуждены постоянно следить за небом, прислушиваясь к звуку приближающихся FPV-дронов или разведывательных аппаратов.

Каждая минута на фронте сопровождается риском воздушного наблюдения и атаки, так как дроны используются для разведки, наведения артиллерии и прямых ударов по бронетехнике и живой силе противника. Даже при активном применении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кинетического поражения, обе стороны ежедневно запускают сотни беспилотников, что делает классические методы маскировки вновь актуальными.

Наступление ВС РФ — погода и комбинированные атаки

В таких условия российские военные все чаще проводят механизированные атаки в дождливую и туманную погоду, когда дроны работают менее эффективно. Дело в том, отмечает журналист, такие погодные условия снижают видимость для операторов БПЛА, ограничивают использование тепловизоров и оптики, а также осложняют передачу данных с разведывательных платформ.

Бои в Покровске

Перед началом крупных атак российская армия обычно концентрирует танки, БМП, БТР, артиллерию и другую технику, что делает такие скопления уязвимыми для дронов-разведчиков и корректировщиков артиллерии. Но в последние недели зафиксированы попытки российских подразделений проводить атаки именно в периоды плохой погоды, чтобы уменьшить риск обнаружения. Это создает дополнительные вызовы для украинской разведки и операторов FPV-дронов.

"Этот прием, старый как война сама, — использование погодных условий для маскировки передвижений военных сил — может быть очень эффективным. Российские военные имеют долгую и успешную историю использования обмана, или маскировки, для достижения своих целей", — подчеркнул Атламазоглу.

Несмотря на попытки адаптации — от применения погодных факторов до интеграции дронов в смешанные ударные группы — российские войска продолжают нести тяжелые потери, получая минимальные территориальные результаты, отметил аналитик.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали массово использовать обновленную версию ударного беспилотника "Ланцет". Новая модификация поражает цели на больших дистанциях и хуже поддается воздействию средств радиоэлектронной борьбы.