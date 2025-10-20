"Секретна зброя" проти дронів: як ЗС РФ протистоять ударам українських БПЛА

Безпілотники стали невід'ємною частиною бойових дій в Україні, додавши новий рівень складності до наземних операцій. Щоб уникнути виявлення та атак дронів, російські війська все частіше вдаються до використання погодних умов і комбінованих операцій, намагаючись подолати укріплену українську оборону.

Безпілотні літальні апарати радикально змінили тактику обох ворогуючих сторін, пише військовий журналіст Ставрос Атламазоглу в матеріалі для National Interest. Українські та російські підрозділи — від піхоти до екіпажів бронетехніки — змушені постійно стежити за небом, прислухаючись до звуку FPV-дронів, що наближаються, або розвідувальних апаратів.

Кожна хвилина на фронті супроводжується ризиком повітряного спостереження й атаки, оскільки дрони використовують для розвідки, наведення артилерії та прямих ударів по бронетехніці й живій силі противника. Навіть за активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кінетичного ураження, обидві сторони щодня запускають сотні безпілотників, що робить класичні методи маскування знову актуальними.

Наступ ЗС РФ — погода та комбіновані атаки

За таких умов російські військові все частіше проводять механізовані атаки в дощову і туманну погоду, коли дрони працюють менш ефективно. Річ у тім, зазначає журналіст, що такі погодні умови знижують видимість для операторів БПЛА, обмежують використання тепловізорів і оптики, а також ускладнюють передачу даних із розвідувальних платформ.

Бої в Покровську

Перед початком великих атак російська армія зазвичай концентрує танки, БМП, БТР, артилерію та іншу техніку, що робить такі скупчення вразливими для дронів-розвідників і коригувальників артилерії. Але останніми тижнями зафіксовано спроби російських підрозділів проводити атаки саме в періоди поганої погоди, щоб зменшити ризик виявлення. Це створює додаткові виклики для української розвідки та операторів FPV-дронів.

"Цей прийом, старий як війна сама, — використання погодних умов для маскування пересувань військових сил — може бути дуже ефективним. Російські військові мають довгу й успішну історію використання обману, або маскування, для досягнення своїх цілей", — наголосив Атламазоглу.

Попри спроби адаптації — від застосування погодних факторів до інтеграції дронів у змішані ударні групи — російські війська продовжують зазнавати важких втрат, отримуючи мінімальні територіальні результати, зазначив аналітик.

Нагадаємо, Збройні сили РФ почали масово використовувати оновлену версію ударного безпілотника "Ланцет". Нова модифікація вражає цілі на великих дистанціях і гірше піддається впливу засобів радіоелектронної боротьби.