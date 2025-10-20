"Это очень легко": Иран работает над тем, чтобы запускать "Шахеды" из нейтральных вод, — авиаэксперт

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский сообщил, что Иран переделывает танкеры в крейсеры, которые несут БПЛА. По его словам, Европе угрожают атаки "Шахедов" из так называемого "теневого флота" РФ.

Дроны возможно запускать с нефтяных танкеров, и в этом подозревают Россию. Об этом авиационный эксперт сказал в комментарии "Еспресо" 20 октября.

"Более того, Иран сейчас переделывает некоторые танкеры в условно дрононесущие крейсеры, которые позволят им делать это из акватории, условно говоря, опять же нейтральных вод по любому государству. Если ты можешь подплыть там 12 миль государственных, и вот за 12 миль становишься и запускаешь эти дроны", — отметил Храпчинский.

По его словам, понятно, что с радиусом действия "Шахедов" это вполне реально. США таким образом применяет дальнобойные ракеты Tomahawk, а Иран сможет так воевать с помощью своих дронов.

"Поэтому здесь я бы говорил о том, что безусловно запуск с коммерческих кораблей, то есть с теневого флота в акватории Балтийского моря из нейтральных вод, — это очень легко, и скорее всего так это и делается", — добавил авиаэксперт.

Напомним, украинская компания "Генерал Черешня" разработала охотника на "Шахедов" — коптер Bullet. Дрон уже прошел испытания, и его готовят к серийному производству.

Военнослужащий ВСУ Александр Карпюк показал уничтожение "Шахеда" с помощью дрона-перехватчика Sting. Он объяснил, почему такие БПЛА могут стать лучшим решением в противодействии российским атакам.