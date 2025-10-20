"Це дуже легко": Іран працює над тим, щоб запускати "Шахеди" з нейтральних вод, — авіаексперт

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський повідомив, що Іран переробляє танкери на крейсери, які несуть БПЛА. З його слів, Європі загрожують атаки "Шахедів" з так званого "тіньового флоту" РФ.

Дрони можливо запускати з нафтових танкерів, і у цьому підозрюють Росію. Про це авіаційний експерт сказав у коментарі "Еспресо" 20 жовтня.

"Щобільше, Іран зараз переробляє деякі танкери в умовно дрононесущі крейсери, які дозволять їм робити це з акваторії, умовно кажучи, знову таки нейтральних вод по будь-якій державі. Якщо ти можеш підплисти там 12 миль державних, і от за 12 миль стаєш і запускаєш ці дрони", — зауважив Храпчинський.

З його слів, зрозуміло, що з радіусом дії "Шахедів" це цілком реально. США таким чином застосовує далекобійні ракети Tomahawk, а Іран зможе так воювати за допомогою своїх дронів.

"Тому тут я би казав про те, що безумовно запуск з комерційних кораблів, тобто з тіньового флоту в акваторії Балтійського моря з нейтральних вод, — це дуже легко, і скоріш за все так це і робиться", — додав авіаексперт.

Нагадаємо, українська компанія "Генерал Черешня" розробила мисливця на "Шахедів" — коптер Bullet. Дрон вже пройшов випробовування, і його готують до серійного виробництва.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Карпюк показав знищення "Шахеда" за допомогою дрона-перехоплювача Sting. Він пояснив, чому такі БПЛА можуть стати кращим рішенням у протидії російським атакам.