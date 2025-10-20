Против Пекина и РФ: почему китайские добровольцы воюют за Украину

Добровольцы из КНР бросают вызов своему правительству и общественному мнению в Китае, рискуя жизнью ради противника главного геополитического партнера Пекина. Тим из Китая сначала занимался гуманитарной помощью, но в итоге вступил в ряды ВСУ.

Тим (имя изменено, — ред.) 43-летний гражданин Китая, который принял решение воевать за Украину после 8 июля 2024 года, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в центре Киева, превратив крупнейшую детскую клинику страны в руины. Он говорит, что причиной его решения стал гнев, пишет The Guardian.

Тим развозил гуманитарную помощь на окраине Киева, когда услышал, как над головой пролетел снаряд. Вскоре он увидел на телефоне новости о том, что детская больница пострадала. Вместе со своим другом из Великобритании гражданин Китая, поспешил на место происшествия, чтобы помочь в спасательных работах.

Последствия удара ВС РФ по Охматдету в Киеве Фото: ГСЧС

"Увидев оторванные конечности, некоторые из которых принадлежали детям, я заплакал. Я подумал о том, какой гнев бывает у китайцев. Когда он вспыхивает… Он очень сильный. Я решил пойти в армию", — рассказал Тим, сам отец двоих детей.

Сейчас он занимается конструированием беспилотников. И Тим один из немногих китайцев, которые бросили вызов своему правительству и общественному мнению, рискуя жизнью, чтобы противостоять вторжению важнейшего геополитического партнера Пекина — России.

Тим приехал в Украину в июле 2023 года. Он месяцами с тревогой наблюдал за ситуацией в Китае, время от времени жертвуя деньги онлайн-агрегаторам на гуманитарную помощь. Но ему хотелось сделать больше.

"В то время я был безработным в Китае. Я просто хотел поехать в Украину волонтером – увидеть страну, страдающую от трудностей, и передать пожертвования, которые мне передали многие мои близкие друзья, чтобы помочь нуждающимся", — вспоминает Тим. Поэтому он подал заявку на деловую визу через агента в Китае и отправился в долгое путешествие на Запад.

Как и многие китайские волонтеры, Тимом движет сочетание сочувствия украинскому делу и растущего отчаяния от действий своей страны. До приезда в Украину единственной страной, где он побывал за пределами Китая, была Япония. Однако он уже более десяти лет подумывал об эмиграции.

Как в Китае относятся к войне в Украине и какие у Пекина претензии к Москве

"Пятнадцать лет назад можно было видеть проблемы, свободно говорить о них, и находились люди, готовые их обсуждать", — говорит Тим о Китае, отмечая, что эти времена прошли. Он узнал о войне в Украине, используя VPN-соединение для просмотра видео на YouTube, заблокированном в Китае.

"Я вообще не читаю новости с китайских сайтов… потому что там все новости — фейк", — сказал он. Он принял решение остаться в Украине, потому что у нее "светлое будущее". По его мнению, из КНР в ряды ВСУ вступили всего несколько десятков человек. И при этом отношение в Китае к России неоднозначное. Многие в Китае так и не простили царской России аннексию обширных территорий у династии Цин в конце XIX века, но война в Украине в Китае сопровождалась агрессивной пропагандой со стороны государственных СМИ, которые возлагают вину за кризис на США.

Пленные китайцы в Украине Фото: Скриншот

Пекин официально заявляет о своем нейтралитете в конфликте и призывает к миру. Однако председатель КНР Си Цзиньпин на протяжении всей войны поддерживал своего российского коллегу Владимира Путина, и западные аналитики считают, что Москве будет очень сложно продолжать военные действия без экономической поддержки Китая. Двусторонняя торговля между двумя странами достигла рекордных показателей после вторжения в 2022 году. Считается, что Китай не оказывает прямой военной помощи, но экспорт компонентов, используемых для производства оружия, таких как оптоволоконные кабели, резко увеличился. Компоненты также поставляются в Украину, но в гораздо меньших объемах.

Путин на параде в Пекине Фото: Getty Images

Исследование Тао Вана из Манчестерского университета показало, что 80% опрошенных китайцев придерживались пророссийских взглядов в первый год войны, и что "контролируемые правительством СМИ преуспели в склонении общественного мнения в пользу России" по мере ее развития.

Почему китайцы едут в Украину

Однако по словам Вана, "значительная часть китайского населения, симпатизирующая Украине, остается практически незамеченной". Люди часто боятся открыто выражать свои взгляды, поскольку это "считается нетрадиционным". Но в Украину они едут не только из-за своих политических взглядов, но и из-за безработицы.

Другой китайский волонтер, Фань, чье имя также изменено, приехал в Киев, потому что в Китае у него, по его словам, нет будущего. Его бизнес уничтожила пандемия коронавируса. И на переезд его вдохновила история китайского добровольца Пэн Чэньляна из ВСУ, который героически погиб в ноябре 2024 года.

"Дома я практически ничего не делал… Я больше не мог жить такой ничем не примечательной жизнью. Я хотел сделать что-то значимое", — сказал Фань.

При этом китайские социальные сети переполнены видеороликами, рекламирующими преимущества наемничества в пользу России. Найти информацию о том, как воевать за Украину, гораздо сложнее, поэтому Фань обратился к ChatGPT. В конце концов, он добрался до военкомата во Львове, оставив жену и дочь в Китае. Не имея военного опыта, но увлекаясь игрой с дронами, он был направлен оператором дронов на передовую на востоке Украины, но языковой барьер заставил его отозвать из зоны боевых действий. Теперь он проводит дни, охраняя склад.

"Бывает немного одиноко", — сказал он. Но он коротает время, практикуя украинский язык.

Фань пока не придумал, как перевезти свою семью в Украину, но возвращение в Китай может быть опасным. Китайское законодательство не запрещает гражданам вступать в иностранные армии, если только это не представляет угрозы национальной безопасности Китая, но многие опасаются возмездия. Другой китайский солдат в ВСУ, попросивший называть его позывным Брунько, рассказал, что полиция национальной безопасности Китая допрашивала его семью.

А Тим считает, что время, проведенное в Украине, служит многим целям. На вопрос, почему он готов рисковать жизнью ради другой страны, он ответил, что его главная цель — построить новую жизнь для себя и своей семьи в Европе. "Во-вторых, я хочу показать миру, что есть много китайцев, таких как я. Я хочу, чтобы мир не терял надежды на Китай. На самом деле, в Китае много хороших людей и позитивных идей", — сказал он.

Напомним, 8 апреля 2025 года, Владимир Зеленский сообщил, что украинские бойцы взяли в плен двух солдат из Китая, которые воевали за ВС РФ. По словам президента, пленных китайцев захватили в Донецкой области.

Фокус писал о том, что это значит для международной геополитики.