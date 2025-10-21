Тарнавский снова возглавил 9-й армейский корпус: в 2023 году наступал на Мелитополь

Бригадный генерал Александр Тарнавский повторно возглавил 9 армейский корпус Вооруженных сил Украины. В июне 2025 года генерал ушел с должности из-за проблем со здоровьем, но уже в октябре вернулся.

Тарнавский возвращается на должность командира 9 корпуса, заменив офицера, который занимал должность с июня по октябрь 2025 года, рассказало медиа "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Пять месяцев корпусом командовал бывший начальник штаба 50-летний генерал-майор Виктор Николюк. Теперь к работе вернулся 55-летний бригадный генерал Тарнавский.

Анонимные источники УП озвучили причины, по которым летом Тарнавский ушел с должности командующего 9 АК ВСУ и ОТГ "Донецк". Причина — проблемы со здоровьем. Николюк стал новым командующим 20 армейского корпуса, который занимается обороной Днепропетровской области. Тарнавский вернется в 9 корпус и будет защищать Покровское направление, говорится в статье. Собеседники медиа добавили, что когда офицер руководил в предыдущий раз, то сместил восемь комбригов.

Відео дня

Бригадный генерал Александр Тарнавский — биография

Александр Тарнавский — командующий 9 корпуса ВСУ, кадровый офицер украинской армии. Во время гибридного вторжения РФ Тарнавский был командиром 17 отдельной танковой бригады и вошел в общественный совет Кривого Рога, который занимался вопросами обороны города. В начале полномасштабного вторжения военный был начальником штаба ОК "Восток" (с 2024 — командующим), а с осени 2022 возглавил ОСУВ "Херсон": под его командованием состоялось освобождение правобережья Херсонской области.

Новая должность генерала Тарнавского в 2023 году — командование ОСУВ "Таврия", которое участвовало в наступлении Сил обороны на Мелитополь в 2023 году. Наступление длилось около шести месяцев: украинцы смогли несколько продвинуться под Роботиным, но дальше не прошли из-за плотной обороны ВС РФ. Затем — работа в ОТГ "Донецк": после начала перехода ВСУ на корпусную структуру бригадный генерал возглавил 9 корпус.

Бригадный генерал Александр Тарнавский награжден тремя орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, знаком отличия "Орден Победы" (награды получал в 2022 году), а также орденом Даниила Галицкого (2009).

Александр Тарнавский — командующий 9 корпуса

В декабре 2024 года бригадный генерал Александр Тарнавский возглавил 9-й армейский корпус ВСУ. В состав корпуса вошли: 33, 47, 67, 100 механизированные бригады, 4 танковая бригада, 47 артиллерийская бригада, батальоны связи, поддержки, резерва, разведывательно-ударный, логистики, охраны, ремонтный.

Как сообщило медиа "Украинская правда", 9 корпус держит оборону на Покровском направлении. Кроме того, на странице Facebook подразделения рассказали, как использовали наземный роботизированный комплекс: вез 136 кг боеприпасов, подорвался на мине, но доставил груз к бойцам под Покровском.

Отметим, бригадный генерал Александр Тарнавский фигурировал в сообщении народного депутата Марьяны Безуглой, которое появилось в декабре 2024 года. Нардеп заявила об увольнении командующего ОСУВ "Донецк" генерала Александра Луценко и о назначении вместо него Тарнавского. Зона ответственности офицера с опытом наступательных действий — тогда еще существующее Кураховское направление, а также Покровск.

Напоминаем, весной 2024 года Александр Тарнавский показал видео, как бойцы ВСУ отбивают штурм солдат ВС РФ, которые атаковали на мотоциклах.