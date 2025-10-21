Тарнавський знову очолив 9-й армійський корпус: у 2023 році наступав на Мелітополь

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повторно очолив 9 армійський корпус Збройних сил України. У червні 2025 року генерал пішов з посади через проблеми зі здоров'ям, але вже у жовтні повернувся.

Тарнавський повертається на посаду командира 9 корпусу, замінивши офіцера, який обіймав посаду з червня по жовтень 2025 року, розповіло медіа "Українська правда" з посиланням на власні джерела. П'ять місяців корпусом командував колишній начальник штабу 50-річний генерал-майор Віктор Николюк. Відтепер до роботи повернувся 55-річний бригадний генерал Тарнавський.

Анонімні джерела УП озвучили причини, через які влітку Тарнавський пішов з посади командувача 9 АК ЗСУ та ОТУ "Донецьк". Причина — проблеми зі здоров'ям. Николюк став новим командувачем 20 армійського корпусу, який займається обороною Дніпропетровською області. Тарнавський повернеться у 9 корпус та боронитиме Покровський напрямок, ідеться у статті. Співрозмовники медіа додали, що коли офіцер керував попереднього разу, то змістив вісьмох комбригів.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський — біографія

Олександр Тарнавський — командувач 9 корпусу ЗСУ, кадровий офіцер української армії. Під час гібридного вторгнення РФ Тарнавський був командиром 17 окремої танкової бригади та увійшов у громадську раду Кривого Рогу, яка займалась питаннями оборони міста. На початку повномасштабного вторгнення військовий був начальником штабу ОК "Схід" (з 2024 — командувачем), а з осені 2022 очолив ОСУВ "Херсон": під його командуванням відбулось звільнення правобережжя Херсонської області.

Нова посада генерала Тарнавського у 2023 році — командування ОСУВ "Таврія", яке брало участь у наступі Сил оборони на Мелітополь у 2023 році. Наступ тривав близько шести місяців: українці змогли дещо просунутись під Роботиним, але далі не пройшли через щільну оборону ЗС РФ. Потім — робота в ОТУ "Донецьк": після початку переходу ЗСУ на корпусну структуру бригадний генерал очолив 9 корпус.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський нагороджений трьома орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, відзнакою "Орден Звитяги" (нагороди отримувались у 2022 році), а також орденом Данила Галицького (2009).

Олександр Тарнавський — командувач 9 корпусу

В грудні 2024 року бригадний генерал Олександр Тарнавський очолив 9-й армійський корпус ЗСУ. До складу корпусу увійшли: 33, 47, 67, 100 механізовані бригади, 4 танкова бригада, 47 артилерійська бригада, батальйони зв'язку, підтримки, резерву, розвідувально-ударний, логістики, охорони, ремонтний.

Як повідомило медіа "Українська правда", 9 корпус тримає оборону на Покровському напрямку. Крім того, на сторінці Facebook підрозділу розповіли, як використали наземний роботизований комплекс: віз 136 кг боєприпасів, підірвався на міні, але доправив вантаж до бійців під Покровськом.

Зазначимо, бригадний генерал Олександр Тарнавський фігурував у повідомленні народної депутатки Мар'яни Безуглої, який з'явився в грудні 2024 року. Нардепка заявила про звільнення командувача ОСУВ "Донецьк" генерала Олександра Луценка та про призначення замість нього Тарнавського. Зона відповідальності офіцера з досвідом наступальних дій — тоді ще існуючий Курахівський напрямок, та також Покровськ.

Нагадуємо, весною 2024 року Олександр Тарнавський показав відео, як бійці ЗСУ відбивають штурм солдатів ЗС РФ, які атакували на мотоциклах.