Новая тактика украинских катеров Barracuda: как бойцы ВСУ атаковали судно РФ (видео)
Украинские военные реализуют новые тактики с применением безэкипажных катеров Barracuda против целей противника. Морской беспилотник выступил в роли носителя FPV-дронов, которые атакуют российские транспортные корабли.
Бойцы 40-ой отдельной бригады береговой охраны опубликовали 20 октября видео, на котором беспилотный катер Barracuda доставляет несколько дронов FPV на дистанцию атаки российского транспортного судна.
На кадрах видно, как дроны взлетают с палубы катера и быстро устремляются к цели. По данным подразделения, операция прошла успешно — личный состав и боеприпасы противника были уничтожены. Местоположение боевого эпизода не уточняется, однако известно, что бригада действует в дельте Днепра и на прибрежных водных путях.
Комментируя видеоролик обозреватели Army Recognition отметили, что новая тактика 40-й бригады основана на том, что БЭК действует как передовой носитель FPV-дронов. То есть Barracuda способна подвести рой дронов максимально близко к цели, что позволяет сократить время их полета над открытой водой, снизить риск перехвата и затруднить работу российских систем раннего предупреждения. Благодаря этому FPV-дроны появляются внезапно, уже внутри зоны поражения, что делает атаку более точной и менее предсказуемой.
За последние недели 40-я бригада также сообщала о серии успешных атак на российские речные суда, что указывает на продолжение кампании по нарушению логистики и транспортных маршрутов противника.
Что известно о катере Barracuda
Barracuda — это беспилотный надводный катер украинского производства, разработанное специальным подразделением той же бригады. По данным украинских официальных лиц, катер представляет собой модульную платформу с дистанционным управлением, системами слежения и элементами искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют аппарату автономно ориентироваться в узких каналах и зарослях камыша, обнаруживать цели и прокладывать оптимальный маршрут.
Конструкция катера адаптирована для использования на реках и в прибрежных районах. Модульная архитектура позволяет быстро переоборудовать судно под различные задачи — от огневой поддержки и доставки грузов до эвакуации и установки мин.
Также катер может быть оснащен однозарядными гранатометами и подвесными стойками для мин, что демонстрирует концепцию "plug-and-play". Это дает возможность адаптировать оснащение под конкретную миссию без глубокого переоборудования корпуса.
"Barracuda — еще одно доказательство постоянной импровизации Украины под давлением более крупного противника. С момента вторжения Москвы Киев превратил морскую робототехнику в асимметричный рычаг, задействовав быстрые беспилотные надводные суда. Теперь имеют место и гибридные концепции, сочетающие надводные носители с воздушными боеприпасами", — подчеркнули эксперты.
Ранее бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ опубликовали видео применения надводного безэкипажного катера Barracuda. Аналитики предположили, что подразделение могло разработать данный аппарат под свои задачи, что делает его более гибким в тактическом плане.