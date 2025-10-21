Новая тактика украинских катеров Barracuda: как бойцы ВСУ атаковали судно РФ (видео)

Украинские военные реализуют новые тактики с применением безэкипажных катеров Barracuda против целей противника. Морской беспилотник выступил в роли носителя FPV-дронов, которые атакуют российские транспортные корабли.

Бойцы 40-ой отдельной бригады береговой охраны опубликовали 20 октября видео, на котором беспилотный катер Barracuda доставляет несколько дронов FPV на дистанцию атаки российского транспортного судна.

Кадры боевой работы надводного дрона Barracuda

На кадрах видно, как дроны взлетают с палубы катера и быстро устремляются к цели. По данным подразделения, операция прошла успешно — личный состав и боеприпасы противника были уничтожены. Местоположение боевого эпизода не уточняется, однако известно, что бригада действует в дельте Днепра и на прибрежных водных путях.

Комментируя видеоролик обозреватели Army Recognition отметили, что новая тактика 40-й бригады основана на том, что БЭК действует как передовой носитель FPV-дронов. То есть Barracuda способна подвести рой дронов максимально близко к цели, что позволяет сократить время их полета над открытой водой, снизить риск перехвата и затруднить работу российских систем раннего предупреждения. Благодаря этому FPV-дроны появляются внезапно, уже внутри зоны поражения, что делает атаку более точной и менее предсказуемой.

За последние недели 40-я бригада также сообщала о серии успешных атак на российские речные суда, что указывает на продолжение кампании по нарушению логистики и транспортных маршрутов противника.

Что известно о катере Barracuda

Barracuda — это беспилотный надводный катер украинского производства, разработанное специальным подразделением той же бригады. По данным украинских официальных лиц, катер представляет собой модульную платформу с дистанционным управлением, системами слежения и элементами искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют аппарату автономно ориентироваться в узких каналах и зарослях камыша, обнаруживать цели и прокладывать оптимальный маршрут.

Конструкция катера адаптирована для использования на реках и в прибрежных районах. Модульная архитектура позволяет быстро переоборудовать судно под различные задачи — от огневой поддержки и доставки грузов до эвакуации и установки мин.

Также катер может быть оснащен однозарядными гранатометами и подвесными стойками для мин, что демонстрирует концепцию "plug-and-play". Это дает возможность адаптировать оснащение под конкретную миссию без глубокого переоборудования корпуса.

"Barracuda — еще одно доказательство постоянной импровизации Украины под давлением более крупного противника. С момента вторжения Москвы Киев превратил морскую робототехнику в асимметричный рычаг, задействовав быстрые беспилотные надводные суда. Теперь имеют место и гибридные концепции, сочетающие надводные носители с воздушными боеприпасами", — подчеркнули эксперты.

Ранее бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ опубликовали видео применения надводного безэкипажного катера Barracuda. Аналитики предположили, что подразделение могло разработать данный аппарат под свои задачи, что делает его более гибким в тактическом плане.