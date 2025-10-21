Нова тактика українських катерів Barracuda: як бійці ЗСУ атакували судно РФ (відео)

Українські військові реалізують нові тактики із застосуванням безекіпажних катерів Barracuda проти цілей противника. Морський безпілотник виступив у ролі носія FPV-дронів, які атакують російські транспортні кораблі.

Бійці 40-ої окремої бригади берегової охорони опублікували 20 жовтня відео, на якому безпілотний катер Barracuda доставляє кілька дронів FPV на дистанцію атаки російського транспортного судна.

Кадри бойової роботи надводного дрона Barracuda

На кадрах видно, як дрони злітають з палуби катера і швидко спрямовуються до цілі. За даними підрозділу, операція пройшла успішно — особовий склад і боєприпаси противника було знищено. Географічне місце бойового епізоду не уточнюється, проте відомо, що бригада діє в дельті Дніпра і на прибережних водних шляхах.

Коментуючи відеоролик, оглядачі Army Recognition зазначили, що нова тактика 40-ї бригади заснована на тому, що БЕК діє як передовий носій FPV-дронів. Тобто Barracuda здатна підвести рій дронів максимально близько до цілі, що дає змогу скоротити час їхнього польоту над відкритою водою, знизити ризик перехоплення та ускладнити роботу російських систем раннього попередження. Завдяки цьому FPV-дрони з'являються раптово, вже всередині зони ураження, що робить атаку більш точною і менш передбачуваною.

За останні тижні 40-та бригада також повідомляла про серію успішних атак на російські річкові судна, що вказує на продовження кампанії з порушення логістики і транспортних маршрутів противника.

Що відомо про катер Barracuda

Barracuda — це безпілотний надводний катер українського виробництва, розроблений спеціальним підрозділом тієї ж бригади. За даними українських офіційних осіб, катер являє собою модульну платформу з дистанційним управлінням, системами стеження та елементами штучного інтелекту. Ці технології дають змогу апарату автономно орієнтуватися у вузьких каналах і заростях очерету, виявляти цілі та прокладати оптимальний маршрут.

Конструкція катера адаптована для використання на річках і в прибережних районах. Модульна архітектура дає змогу швидко переобладнати судно під різні завдання — від вогневої підтримки та доставки вантажів до евакуації та встановлення мін.

Також катер може бути оснащений однозарядними гранатометами й підвісними стійками для мін, що демонструє концепцію "plug-and-play". Це дає можливість адаптувати оснащення під конкретну місію без глибокого переобладнання корпусу.

"Barracuda — ще один доказ постійної імпровізації України під тиском більшого противника. З моменту вторгнення Москви Київ перетворив морську робототехніку на асиметричний важіль, залучивши швидкі безпілотні надводні судна. Тепер мають місце і гібридні концепції, що поєднують надводні носії з повітряними боєприпасами", — підкреслили експерти.

Раніше бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони ЗСУ опублікували відео застосування надводного безекіпажного катера Barracuda. Аналітики припустили, що підрозділ міг розробити цей апарат під свої завдання, що робить його більш гнучким у тактичному плані.