Минобороны РФ создало систему "Гармония" для шпионажа за НАТО: километры кабелей и локаторы

Восемь лет назад Министерство обороны Российской Федерации создало в Баренцевом море систему "Гармония", которая шпионит за кораблями НАТО, установила группа расследователей. Слежка происходит под водой, и к нему привлечено судно, которое переименовали перед тем, как приобщить к махинациям. Россияне проложили тысячи километров подводных кабелей и купили западное оборудование, чтобы узнать западные тайны.

Подводное морское пространство кажется единственной сферой, где можно спрятаться от внешнего наблюдения и, похоже, РФ использовала его для преступлений против западных стран, говорится в видео немецкого телеканала ARD1. На видео фигурирует российский исследовательский корабль Aquarius, который ранее назывался Meerkatze и принадлежал Германии. Судно курсирует в Баренцевом море у берегов Норвегии и имеет все возможности, чтобы собирать данные о военных кораблях НАТО.

Действия РФ в Арктике изучали медиа Германии (NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung), Франции (Le Monde), а также команда проекта Russian Secrets и международные расследователи ICIJ. Выяснилось, что спецслужбы РФ создали систему слежения "Гармония", которую назвали "российским ухом под водой". Проект длился с 2013 по 2021 год. При этом россияне купили оборудование западных компаний, и этому не помешали санкции, наложенные после 2014 года из-за аннексии украинского Крыма, объясняется на видео.

Спецоперации РФ — как создали систему "Гармония"

Расследователи описали некоторые детали создания, структуры и работы системы слежения "Гармония" РФ. Также указывается ориентировочная стоимость проекта, который длился почти 10 лет, — 50 млн долл. Количество стран, которые предоставили соответствующие технологии, — около 10 (Германия, Великобритания, Норвегия, Канада и т.д.).

Сначала россияне подготовили оборудование. Речь идет о трех кораблях, Aquarius (есть фото, которые показывают переименование), Aurelia и Northern Wave, приобретенные компанией Mostrello, связанной с Минобороны РФ. Кроме этого, РФ, в обход санкций, купила сонары (Германия, компания Inoma), гидрофоны (Канада), роботов для работы на морском дне (Великобритания), оборудование для прокладки кабелей (разные страны ЕС), оптоволоконные кабели.

После этого корабли начали прокладывать кабели и устанавливать датчики. Расследователи объяснили, что об этом свидетельствуют данные геолокации: суда медленно двигались между точками траектории, и это говорит о выполнении определенных работ.

Спецоперации РФ — схема прокладки датчиков для системы "Гармония" Фото: The Telegraph

Таким образом РФ создала систему прослушивания. Задача, которую может выполнять "Гармония": отслеживает движение подводных лодок и кораблей НАТО, защищает российские ядерные объекты, передает данные в береговые командные пункты. Данные передаются в командный пункт в Мурманске.

"В этом случае речь идет о ядерной ударной или контрударной способности России — или о ее защите. И это совсем другая история, если смотреть с европейской перспективы. Ведь эта деятельность России однозначно направлена против нас", — подытожили расследователи на видео ARD1.

Отметим, осенью 2025 года Великобритания сообщила о разоблачении очередной спецоперации РФ, в которую были вовлечены британские граждане. Выяснилось, что россияне завербовали трех человек, которые должны были выполнять задачи "иностранного государства".

Напоминаем, в сентябре медиа рассказали о российских агентах, которые планировали взорвать склады почтовой службы в Европе, чтобы напугать жителей ЕС.