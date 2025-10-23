Міноборони РФ створило систему "Гармонія" для шпигування за НАТО: кілометри кабелів і локатори

Вісім років тому Міністерство оборони Російської Федерації створило у Баренцевому морі систему "Гармонія", яка шпигує за кораблями НАТО, встановила група розслідувачів. Стеження відбувається під водою, і до нього залучене судно, яке перейменували перед тим, як долучити до злочинних оборудок. Росіяни проклали тисячі кілометрів підводних кабелів та купили західне устаткування, щоб дізнатись західні таємниці.

Підводний морський простір здається єдиною сферою, де можна сховатись від зовнішнього спостереження і, схоже, РФ використала його для злочинів проти західних країн, ідеться у відео німецького телеканалу ARD1. На відео фігурує російський дослідницький корабель Aquarius, який раніше називався Meerkatze та належав Німеччині. Судно курсує у Баренцевому морі біля берегів Норвегії і має усі можливості, щоб збирати дані про військові кораблі НАТО.

Дії РФ в Арктиці вивчали медіа Німеччини (NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung), Франції (Le Monde), і також команда проєкту Russian Secrets та міжнародні розслідувачі ICIJ. З'ясувалось, що спецслужби РФ створили систему стеження "Гармонія", яку назвали "російським вухом під водою". Проєкт тривав з 2013 по 2021 року. При цьому росіяни купили обладнання західних компаній, і цьому не завадили санкції, накладені після 2014 року через анексію українського Криму, пояснюється на відео.

Спецоперації РФ — як створили систему "Гармонія"

Розслідувачі описали деякі деталі створення, структури та роботи системи стеження "Гармонія" РФ. Також вказується орієнтовна вартість проєкту, який тривав майже 10 років, — 50 млн дол. Кількість країн, які надали відповідні технології, — близько 10 (Німеччина, Британія, Норвегія, Канада тощо).

Спершу росіяни придбали устаткування. Ідеться про три кораблі, Aquarius (є фото, які показують перейменування), Aurelia та Northern Wave, які придбала компанія Mostrello, пов'язаної з Міноборони РФ. Крім цього, РФ, в обхід санкцій, придбала сонари (Німеччина, компанія Inoma), гідрофони (Канада), роботів для роботи на морському дні (Британія), обладнання для прокладання кабелів (різні країни ЄС), оптоволоконні кабелі.

Після цього кораблі почали прокладати кабелі та встановлювати датчики. Розслідувачі пояснили, що про це свідчать дані геолокації: судна повільно рухались між точками траєкторії, і це говорить про виконання певних робіт.

Спецоперації РФ - схема прокладання датчиків для системи "Гармонія" Фото: The Telegraph

Таким чином РФ створила систему прослуховування. Завдання, яке може виконувати "Гармонія": відстежує рух підводних човнів і кораблів НАТО, захищає російські ядерні об’єкти, передає дані до берегових командних пунктів. Дані передаються у командний пункт в Мурманську.

"У цьому випадку йдеться про ядерну ударну або контрударну спроможність Росії — або про її захист. І це зовсім інша історія, якщо дивитися з європейської перспективи. Адже ця діяльність Росії однозначно спрямована проти нас", — підсумували розслідувачі на відео ARD1.

Зазначимо, восени 2025 року Британія повідомила про викриття чергової спецоперації РФ, у яку були залучені британські громадяни. З'ясувалось, що росіяни завербували трьох людей, які мали виконувати завдання "іноземної держави".

Нагадуємо, у вересні медіа розповіли про російських агентів, які планували підірвати склади поштової служби у Європі, щоб налякати жителів ЄС.