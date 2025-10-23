Минобороны РФ заказало "Калибры" с ядерной боеголовкой: детали

450 ракет "Калибр" 3М-14С, из которых 56 – с ядерной боеголовкой, заказало Минобороны РФ российскому опытно-конструкторскому бюро "Новатор".

Сроки изготовления – 2024-2026 годы, а стоимость одной ракеты составляет 175-190 млн рублей или же $2-2,3 млн в зависимости от курса, сообщает "Милитарный" со ссылкой на закупочные документы.

ОКБ "Новатор" еше в 2022 году попал под санкции Евросоюза как "поставляющее крылатые ракеты "Калибр" для ВС РФ.

Ракета "Калибр" 3М-14С: что о ней известно

"Калибр" 3М-14С – крылатая дозвуковая ракета. Она является частью семейства "Калибр" и имеет "двойное назначение": ее конструкция и заявленные параметры позволяют использовать как ядерную, так и обычную (конвенционную) боевую часть, хотя на практике чаще применяются конвенционные заряды.

Ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения и способна выполнять полет на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение средствами противовоздушной обороны. Боеприпас предназначен для высокоточного поражения стационарных и малоподвижных наземных и морских целей, таких как командные пункты, склады, аэродромные и портовые сооружения.

Ракета может запускаться с подводных лодок и надводных кораблей. Также возможно авиационное и береговое базирование в составе комплексов "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", "Калибр-А" и "Калибр-М".

Для экспорта существуют уменьшенные по дальности или модифицированные варианты (например, 3М-14Е) с дальностью около 300 км. Дальность ракеты уже для армии России оценивается в 1500–2500 километров.

"Калибр" 3М-14С – только часть оборонного заказа. В списке также ряд других позиций, в том числе ракеты Х-101, Х-БД, 3М22 "Циркон", "Искандер-К" увеличенное дальности и многое другое.

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство РФ также впервые заказало серию новых крылатых ракет "Изделие 506", предназначенных для стратегической авиации ВКС РФ, которые должны заменить применяемые сегодня ракеты Х-101.

Напомним, в мае стало известно, что Россия активно инвестирует в развитие стратегической авиации, одновременно ремонтируя, модернизируя и достраивая боевые самолеты дальней авиации.