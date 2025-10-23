ВС РФ получат перспективные ракеты "Изделие 506" на 6 500 км: что о них известно

Министерство обороны Российской Федерации впервые заказало серию новых крылатых ракет «Изделие 506», предназначенных для стратегической авиации ВКС РФ, которые должны заменить применяемые сегодня ракеты Х-101.

Согласно информации источника "Милитарного" российское оборонное ведомство закупит две партии по 16 ракет нового типа, которые должны поступить в состав Воздушно-космических сил в 2024 и 2026 годах. При этом российские ведомства до сих пор официально не сообщали о принятии "Изделия 506" на вооружение.

Каждая ракета оценивается примерно в 337 млн рублей — это около 4,2 млн долларов США. Закупка ведется в двух вариантах комплектации — с обычной и специальной (ядерной) боевой частью.

Главным подрядчиком выступает Опытно-конструкторское бюро "Радуга", которое также производит серийные ракеты Х-101, активно применяемые Россией в войне против Украины.

Для каких самолетов предназначены новые ракеты

Ракета "Изделие 506" создавалось для перспективного бомбардировщика ПАК ДА, который пока не реализован даже в опытном образце. В связи с этим ракеты будут адаптированы под существующие стратегические бомбардировщики Ту-160.

Речь идет о модернизированных версиях Ту-160М, которые проходят глубокую модернизацию с учетом установки нового вооружения и авионики. Для размещения "Изделия 506" в самолетах планируется изменить механизм бомбового отсека, а первые испытания запланированы на 2025 год.

Как отмечается, из-за заявленной дальности полета в 6500 км, ракеты имеют большие габариты, чем используемые сегодня Х-101, что потребовало конструктивных изменений в носителях.

Технические особенности и происхождение проекта

По имеющимся данным, проект "Изделие 506" развивает наработки более ранней разработки — "Изделия 504". Предполагается, что новая ракета унаследовала технологии малозаметности и повышенной живучести.

Ожидается, что ракета получит:

сложную навигационную систему с оптическими датчиками, аналогичную Х-101;

бортовой доплеровский радар для навигации и огибания рельефа местности;

усовершенствованную систему наведения, повышающую точность поражения целей.

Отметим, что информация о перспективной ракете просачивалась в российских профильных изданиях еще в 2015 году. Тогда разработку системы связывали с планами по модернизации бомбардировщиков Ту-160. В 2021 году "Военное обозрение" сообщало, что "Изделие 506" дошло до стадии интеграции с комплексом вооружений самолета-носителя.

Напомним, в мае стало известно, что Россия активно инвестирует в развитие стратегической авиации, одновременно ремонтируя, модернизируя и достраивая боевые самолеты дальней авиации. Значительные ресурсы вкладываются в обновление парка ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также в разработку перспективного бомбардировщика ПАК ДА.