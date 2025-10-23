ЗС РФ отримають перспективні ракети "Изделие 506" на 6 500 км: що про них відомо

Міністерство оборони Російської Федерації вперше замовило серію нових крилатих ракет "Изделие 506", призначених для стратегічної авіації ПКС РФ, які мають замінити ракети Х-101, що застосовуються сьогодні.

Згідно з інформацією джерела "Мілітарного", російське оборонне відомство закупить дві партії по 16 ракет нового типу, які мають надійти до складу Повітряно-космічних сил у 2024 і 2026 роках. При цьому російські відомства досі офіційно не повідомляли про прийняття "Изделие 506" на озброєння.

Кожна ракета оцінюється приблизно в 337 млн рублів — це близько 4,2 млн доларів США. Закупівля ведеться у двох варіантах комплектації — зі звичайною і спеціальною (ядерною) бойовою частиною.

Головним підрядником виступає Дослідно-конструкторське бюро "Райдуга", яке також виробляє серійні ракети Х-101, що активно застосовуються Росією у війні проти України.

Для яких літаків призначені нові ракети

Ракету "Виріб 506" створювали для перспективного бомбардувальника ПАК ДА, який поки що не реалізовано навіть у дослідному зразку. У зв'язку з цим ракети будуть адаптовані під наявні стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Йдеться про модернізовані версії Ту-160М, які проходять глибоку модернізацію з урахуванням встановлення нового озброєння та авіоніки. Для розміщення "Изделие 506" у літаках планують змінити механізм бомбового відсіку, а перші випробування заплановані на 2025 рік.

Як зазначається, через заявлену дальність польоту в 6500 км, ракети мають більші габарити, ніж використовувані сьогодні Х-101, що вимагало конструктивних змін у носіях.

Технічні особливості та походження проєкту

За наявними даними, проєкт "Изделие 506" розвиває напрацювання більш ранньої розробки — "Изделие 504". Передбачається, що нова ракета успадкувала технології малопомітності та підвищеної живучості.

Очікується, що ракета отримає:

складну навігаційну систему з оптичними датчиками, аналогічну Х-101;

бортовий доплерівський радар для навігації та огинання рельєфу місцевості;

вдосконалену систему наведення, що підвищує точність ураження цілей.

Зазначимо, що інформація про перспективну ракету просочувалася в російських профільних виданнях ще 2015 року. Тоді розробку системи пов'язували з планами з модернізації бомбардувальників Ту-160. 2021 року "Военное обозрение" повідомляло, що "Изделие 506" дійшло до стадії інтеграції з комплексом озброєнь літака-носія.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Росія активно інвестує в розвиток стратегічної авіації, одночасно ремонтуючи, модернізуючи та добудовуючи бойові літаки дальньої авіації. Значні ресурси вкладаються в оновлення парку ракетоносців Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, а також у розробку перспективного бомбардувальника ПАК ДА.