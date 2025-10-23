Міноборони РФ замовило "Калібри" з ядерною боєголовкою: деталі

450 ракет "Калібр" 3М-14С, з яких 56 — з ядерною боєголовкою, замовило Міноборони РФ російському дослідно-конструкторському бюро "Новатор".

Терміни виготовлення — 2024–2026 роки, а вартість однієї ракети становить 175–190 млн рублів або ж $2–2,3 млн залежно від курсу, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на закупівельні документи.

ОКБ "Новатор" ще 2022 року потрапив під санкції Євросоюзу як таке, що "постачає крилаті ракети "Калібр" для ЗС РФ.

Ракета "Калібр" 3М-14С: що про неї відомо

"Калібр" 3М-14С — крилата дозвукова ракета. Вона є частиною сімейства "Калібр" і має "подвійне призначення": її конструкція і заявлені параметри дають змогу використовувати як ядерну, так і звичайну (конвенційну) бойову частину, хоча на практиці частіше застосовуються конвенційні заряди.

Ракета має інерційно-супутникову систему наведення і здатна виконувати політ на малих висотах, що ускладнює її виявлення засобами протиповітряної оборони. Боєприпас призначений для високоточного ураження стаціонарних і малорухомих наземних і морських цілей, як-от командні пункти, склади, аеродромні та портові споруди.

Ракета може запускатися з підводних човнів і надводних кораблів. Також можливе авіаційне і берегове базування у складі комплексів "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК", "Калібр-А" і "Калібр-М".

Для експорту існують зменшені за дальністю або модифіковані варіанти (наприклад, 3М-14Е) з дальністю приблизно 300 км. Дальність ракети вже для армії Росії оцінюється в 1500–2500 кілометрів.

"Калібр" 3М-14С — тільки частина оборонного замовлення. У списку також низка інших позицій, зокрема ракети Х-101, Х-БД, 3М22 "Циркон", "Іскандер-К" збільшеної дальності та багато іншого.

Раніше повідомлялося, що оборонне відомство РФ також уперше замовило серію нових крилатих ракет "Виріб 506", призначених для стратегічної авіації ПКС РФ, які мають замінити ракети Х-101, що застосовуються сьогодні.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Росія активно інвестує в розвиток стратегічної авіації, одночасно ремонтуючи, модернізуючи та добудовуючи бойові літаки дальньої авіації.