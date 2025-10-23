Летели из Калининграда: российские самолеты пронеслись над Литвой

Российские военные самолеты вечером 23 октября нарушили воздушное пространство Литвы, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Полет занял 18 секунд, но за это время в воздух подняли испанские истребители.

Министерство обороны Литвы сообщило, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пересекли границу со стороны Калининградской области, вторгшись в воздушное пространство Литвы в районе города Кибартай. Самолеты пролетели около 700 метров над территорией Литвы и через 18 секунд вернулись на территорию России.

В ответ на это в воздух немедленно были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Они и сейчас находятся на патруле.

Не исключено, что инцидент мог произойти во время учений по дозаправке в воздухе.

Президент страны Гитанас Науседа осудил этот инцидент, как серьезное нарушение международного права и суверенитета Литвы.

"Это подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны", — сказал он.

Президент добавил, что МИД Литвы планирует вызвать сотрудников посольства России для официального выражения протеста против "безрассудного и опасного поведения" армии РФ.

В последние недели российские военные самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. В сентябре российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши, а российские истребители — в воздушное пространство Эстонии.

Напомним, в сентябре воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники, один из которых нашли в селе Мнишкув Лодзинского воеводства. Дрон, вероятно, преодолел около 1500 км.

А тем временем в ЕС объявили о 19-м пакете санкций против России.