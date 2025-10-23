Летіли з Калінінграда: російські літаки пронеслися над Литвою

Російські військові літаки ввечері 23 жовтня порушили повітряний простір Литви, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Політ зайняв 18 секунд, але за цей час у повітря підняли іспанські винищувачі.

Міністерство оборони Литви повідомило, що російський винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78 перетнули кордон з боку Калінінградської області, вторгнувшись у повітряний простір Литви в районі міста Кібартай. Літаки пролетіли близько 700 метрів над територією Литви і через 18 секунд повернулися на територію Росії.

Гітанас Науседа заявив, що російські літаки порушили повітряний простір Литви

У відповідь на це в повітря негайно було піднято два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Вони і зараз перебувають на патрулі.

Не виключено, що інцидент міг статися під час навчань із дозаправки в повітрі.

Президент країни Гітанас Науседа засудив цей інцидент, як серйозне порушення міжнародного права і суверенітету Литви.

"Це підтверджує важливість зміцнення готовності європейської протиповітряної оборони", — сказав він.

Президент додав, що МЗС Литви планує викликати співробітників посольства Росії для офіційного висловлення протесту проти "нерозважливої і небезпечної поведінки" армії РФ.

Останніми тижнями російські військові літаки неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. У вересні російські безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, а російські винищувачі — у повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, у вересні повітряний простір Польщі порушили російські безпілотники, один з яких знайшли в селі Мнишкув Лодзинського воєводства. Дрон, імовірно, подолав близько 1500 км.

А тим часом у ЄС оголосили про 19-й пакет санкцій проти Росії.