Дело не в Tomahawk, а в провале мобилизации: Дикий объяснил, что сдерживает украинское наступление (видео)

Экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что причины отсутствия масштабного наступления следует искать в проваленной мобилизации и нерезультативном использовании человеческого ресурса в тылу, а не исключительно в дефиците западных ракет. Он также отметил, что важнее масштабировать собственное производство вооружений — в частности упоминал украинские ракеты "Нептун" и "Фламинго".

Об этом он рассказал в одном из выпуска на Youtube-канале ProUA и пояснил, что решение о проведении или отсутствии встречи лидеров мировых держав — вопрос неопределенный и вне контроля Украины. Он напомнил, что переговоры между мощными игроками уже происходили (в частности встреча на Аляске), поэтому будущие переговоры, в частности в Будапеште, вполне возможны. В то же время, по его словам, даже если такая встреча состоится, она вряд ли изменит стратегических намерений России относительно линии фронта.

Дикий резко опроверг мнение, что успех операций зависит исключительно от поставок отдельных систем вооружения, в частности ракет Tomahawk. По его убеждению, ключевым фактором нынешней ситуации является недостаточный мобилизационный ресурс, который "гуляет по тылам" и не привлекается эффективно к потребностям фронта. Именно неправильная или проваленная мобилизация, считает он, определяет оперативные возможности ВСУ сегодня, а не отсутствие отдельных видов вооружения.

Экс-командир напомнил, что последний заметный успех украинского наступления датирован осенью 2022 года — освобождением части Херсонщины и Харьковщины. Далее, в 2023-м, попытки перейти в наступление оказались неудачными, а ситуация только усложнялась. Дикий прямо указал, что это не единичные промахи, а системная проблема, связанная с тыловой работой по мобилизации и ресурсным обеспечением подразделений.

Что касается вооружений, аналитик признал эффективность отдельных западных ракетных систем, но обратил внимание на ошибочность фокусировки дискуссии только вокруг Tomahawk. Он напомнил технические характеристики этой ракеты и ее полезность, однако обратил внимание на то, что поставки таких систем, по его прогнозу, вряд ли были бы массовыми и сопровождались бы многочисленными условиями по использованию. Даже если бы несколько десятков ракет были переданы, их применение требовало бы отдельных согласований для каждой цели, что ограничивает тактическую гибкость.

Вместо этого Дикий призвал концентрировать усилия на масштабировании собственного производства и наращивании количества штатных образцов оружия. Он напомнил, что украинский оборонный сектор прошел значительный путь от состояния "глубокого упадка" и уже в течение нескольких лет демонстрирует прогресс в создании и модернизации вооружений. По его словам, логичнее инвестировать в производство сотен или тысяч систем, чем спорить вокруг единичных поставок дорогих ракет.

Кроме того, Дикий обратил внимание на геополитическую сторону вопроса. Он назвал унизительным для Украины то, что переговоры между другими государствами могут происходить без ее участия или с ее минимальной ролью. При этом он указал на возможность встречи между лидерами США, России и стран-партнеров в форматах, которые не включают украинскую сторону. Однако этот факт, подчеркнул он, не меняет главной проблемы — внутреннего состояния мобилизации и ресурсного обеспечения.

Дикий также выразил критическое отношение к позиции, которая связывает возможность воевать исключительно с наличием определенных видов вооружений. Он назвал такую позицию "абсолютно ошибочной" и подчеркнул, что успех зависит от комплексной работы: привлечение человеческого ресурса, его подготовка, способность логистики и производства, а также эффективное управление на тыловом уровне.

В итоге он призвал делать ставку на внутренние коррективы, которые находятся в пределах контроля украинской власти: завершить и оптимизировать мобилизационную кампанию, усилить работу оборонной промышленности и масштабировать производство вооружения. По его словам, именно эти шаги дадут больший результат, чем ожидание выборочных внешних поставок или надежды на то, что международные переговоры сами по себе решат военные вопросы.

