Справа не в Tomahawk, а у провалі мобілізації: Дикий пояснив, що стримує український наступ (відео)

Екс-командир батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що причини відсутності масштабного наступу слід шукати в проваленій мобілізації та нерезультативному використанні людського ресурсу в тилу, а не виключно в дефіциті західних ракет. Він також відзначив, що важливіше масштабувати власне виробництво озброєнь — зокрема згадував українські ракети "Нептун" і "Фламінго".

Про це він розповів в одному з випуску на Youtube-каналі ProUA та пояснив, що рішення про проведення або відсутність зустрічі лідерів світових держав — питання невизначене і поза контролем України. Він нагадав, що переговори між потужними гравцями вже відбувалися (зокрема зустріч на Алясці), тож майбутні переговори, зокрема в Будапешті, цілком можливі. Водночас за його словами, навіть якщо така зустріч відбудеться, вона навряд чи змінить стратегічних намірів Росії щодо лінії фронту.

Дикий різко спростував думку, що успіх операцій залежить виключно від постачання окремих систем озброєння, зокрема ракет Tomahawk. На його переконання, ключовим фактором нинішньої ситуації є недостатній мобілізаційний ресурс, який "гуляє по тилах" і не залучається ефективно до потреб фронту. Саме неправильна або провалена мобілізація, вважає він, визначає оперативні можливості ЗСУ сьогодні, а не відсутність окремих видів озброєння.

Екс-командир нагадав, що останній помітний успіх українського наступу датований осінню 2022 року — звільненням частини Херсонщини та Харківщини. Далі, у 2023-му, спроби перейти в наступ виявилися невдалими, а ситуація лише ускладнювалася. Дикий прямо вказав, що це не поодинокі промахи, а системна проблема, пов’язана з тиловою роботою з мобілізації та ресурсним забезпеченням підрозділів.

Що стосується озброєнь, аналітик визнав ефективність окремих західних ракетних систем, але звернув увагу на хибність фокусування дискусії лише навколо Tomahawk. Він нагадав технічні характеристики цієї ракети та її корисність, однак звернув увагу на те, що поставки таких систем, за його прогнозом, навряд чи були б масовими і супроводжувалися б численними умовами щодо використання. Навіть якби кілька десятків ракет були передані, їх застосування потребувало б окремих погоджень для кожної цілі, що обмежує тактичну гнучкість.

Натомість Дикий закликав концентрувати зусилля на масштабуванні власного виробництва і нарощуванні кількості штатних зразків зброї. Він нагадав, що український оборонний сектор пройшов значний шлях від стану "глибокого занепаду" і вже протягом кількох років демонструє прогрес у створенні та модернізації озброєнь. За його словами, логічніше інвестувати в виробництво сотень або тисяч систем, ніж сперечатися навколо одиничних поставок дорогих ракет.

Крім того, Дикий звернув увагу на геополітичний бік питання. Він назвав принизливим для України те, що переговори між іншими державами можуть відбуватися без її участі або з її мінімальною роллю. При цьому він вказав на можливість зустрічі між лідерами США, Росії та країн-партнерів у форматах, які не включають українську сторону. Проте цей факт, підкреслив він, не змінює головної проблеми — внутрішнього стану мобілізації та ресурсного забезпечення.

Дикий також висловив критичне ставлення до позиції, яка зв’язує можливість воювати виключно з наявністю певних видів озброєнь. Він назвав таку позицію "абсолютно хибною" та підкреслив, що успіх залежить від комплексної роботи: залучення людського ресурсу, його підготовка, спроможність логістики та виробництва, а також ефективне управління на тиловому рівні.

У підсумку він закликав робити ставку на внутрішні корективи, які перебувають у межах контролю української влади: завершити й оптимізувати мобілізаційну кампанію, посилити роботу оборонної промисловості та масштабувати виробництво озброєння. За його словами, саме ці кроки дадуть більший результат, ніж очікування вибіркових зовнішніх поставок або надії на те, що міжнародні переговори самі по собі вирішать військові питання.

Нагадаємо, що станом на 26 жовтня відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке у Донецькій області. Окрім цього, за даними аналітиків Deep State, українські військові повернули контроль на ще двох населених пунктах на Добропільському виступі — Кучерів Яр і Затишок.

Також Фокус писав, що, за інформацією "АТЕШ", у Криму уражено залізничну логістику окупантів. Внаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів.