Украинские военные могут освоить "Томагавки" быстрее, чем за шесть недель, — генерал (видео)

Отставной американский четырехзвездный генерал и бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Киан заявил, что отказ Вашингтона предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk не может быть оправдан сложностью обучения.

Украинские военные демонстрируют уникальную способность быстро осваивать западные вооружения и не нуждаются в годичных курсах подготовки, как утверждают отдельные официальные лица. Об этом Киан заявил в интервью Fox News.

Генерал рассказал, что специализированная подготовка американских военных после базовой занимает от шести месяцев до года. Однако что обучение украинцев на американских системах, включая M1 Abrams, HIMARS, Patriot и ATACMS, проходило в ускоренном режиме и занимало даже недели, а не месяцы. Поэтому аргумент о сложности обучения не соответствует реальному опыту взаимодействия США с украинскими военными.

"Для украинцев у нас есть очень сжатые программы. Они работают семь дней в неделю, по 14-15 часов в день. И эти программы, даже сжатые, для Томагавков длились бы шесть недель, но они, вероятно, справятся быстрее. Они превзошли наши ожидания во всем, что мы им дали", — сказал Киан, подчеркнув упорство украинских военных.

Он добавил, что ключевая проблема войны — это объекты на территории России, которые расположены вне досягаемости существующих средств поражения. Речь идет о базах, с которых запускаются ракеты и беспилотники по украинским городам.

"Главная цель — это центр производства дронов Shahed в Алабуге. Это дроны, которые атакуют роем по 500-800 за ночь, преимущественно крупные города Украины. Это очень серьезная проблема", — считает генерал.

Таким образом, предоставление Украине дальнобойных ракет соответствует логике обороны, а отказ от них лишает Киев возможности защитить гражданское население.

"Украина хочет это оружие (ракеты Tomahawk — ред). Наблюдатели, как я, считают, что мы должны предоставить его именно по этой причине. Нет смысла не давать украинцам возможность защитить население, когда Путин совершил главную эскалацию в войне против гражданского населения", — подытожил Киан.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон пока не намерен передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, для их освоения украинским военным потребуются месяцы, а единственный способ их применения — прямой запуск со стороны США, на что Белый дом не пойдет. Однако с этим мнением не согласились некоторые аналитики, отметив, что подобные аргументы надуманы.