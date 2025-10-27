Українські військові можуть освоїти "Томагавки" швидше, ніж за шість тижнів, — генерал (відео)

Відставний американський чотиризірковий генерал і колишній заступник начальника штабу армії США Джек Кіан заявив, що відмова Вашингтона надати Україні крилаті ракети Tomahawk не може бути виправдана складністю навчання.

Українські військові демонструють унікальну здатність швидко освоювати західні озброєння і не потребують річних курсів підготовки, як стверджують окремі офіційні особи. Про це Кіан заявив в інтерв'ю Fox News.

Генерал розповів, що спеціалізована підготовка американських військових після базової займає від шести місяців до року. Однак що навчання українців на американських системах, включно з M1 Abrams, HIMARS, Patriot і ATACMS, відбувалося в прискореному режимі і займало навіть тижні, а не місяці. Тому аргумент про складність навчання не відповідає реальному досвіду взаємодії США з українськими військовими.

Відео дня

"Для українців у нас є дуже стислі програми. Вони працюють сім днів на тиждень, по 14-15 годин на день. І ці програми, навіть стислі, для Томагавків тривали б шість тижнів, але вони, ймовірно, впораються швидше. Вони перевершили наші очікування в усьому, що ми їм дали", — сказав Кіан, підкресливши завзятість українських військових.

Він додав, що ключова проблема війни — це об'єкти на території Росії, які розташовані поза досяжністю наявних засобів ураження. Йдеться про бази, з яких запускаються ракети та безпілотники по українських містах.

"Головна мета — це центр виробництва дронів Shahed в Алабузі. Це дрони, які атакують роєм по 500-800 за ніч, переважно великі міста України. Це дуже серйозна проблема", — вважає генерал.

Таким чином, надання Україні далекобійних ракет відповідає логіці оборони, а відмова від них позбавляє Київ можливості захистити цивільне населення.

"Україна хоче цю зброю (ракети Tomahawk — ред). Спостерігачі, як я, вважають, що ми повинні надати її саме з цієї причини. Немає сенсу не давати українцям можливість захистити населення, коли Путін здійснив головну ескалацію у війні проти цивільного населення", — підсумував Кіан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон поки що не має наміру передавати Україні крилаті ракети Tomahawk. За його словами, для їхнього освоєння українським військовим знадобляться місяці, а єдиний спосіб їхнього застосування — прямий запуск із боку США, на що Білий дім не піде. Однак із цією думкою не погодилися деякі аналітики, зазначивши, що такі аргументи надумані.