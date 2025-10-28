Россияне продвигаются в Покровске и заводят своих операторов БПЛА, — журналистка (видео)

Российские войска активизировались в Донецкой области, где наблюдается продвижение в направлении города Покровск. По данным корреспондента "Спецкор" и "ТСН" Юлии Кириенко, противник размещает операторов беспилотников непосредственно в городе.

По словам журналистки, ситуация в Покровске резко обострилась. Она отметила, что теперь противник запускает дроны непосредственно из жилых домов.

"Представьте ситуацию, когда из квартиры одной многоэтажки взлетает вражеский дрон, а в соседней высотке расположены наши операторы", — сообщила Кириенко.

Сообщение Кириенко Фото: Скриншот

Она подчеркнула, что украинские подразделения уже вынуждены вступать в стрелковые бои внутри города.

"Враг очень плотно подтянулся к Покровску. Это уже не 250 солдат, о которых заявляли официально, — их значительно больше. Этому способствовала погода: несколько дней дождей и тумана", — добавила журналистка.

Відео дня

По ее словам, в отдельных районах города уже фиксируют места запуска вражеских FPV-дронов.

"Это означает, что передвижение по Покровску стало почти невозможным. В городе идут уличные бои, а подразделения на окраинах рискуют остаться без снабжения боекомплекта и продовольствия. Воздух не под нашим контролем, а наземные пути движения заблокированы", — отметила она.

Видео от Юлии Кириенко

Кириенко отметила, что ситуация ухудшилась из-за прорыва российских сил между позициями двух украинских бригад.

"Через села Зверево и Шевченково враг просочился в город и сейчас удерживает несколько кварталов. Но это не просто несколько улиц и десяток высоток — это угроза для всей агломерации украинских войск в Покровске, Мирнограде и прилегающих районах", — подытожила корреспондентка.

На перехваченных кадрах видно, как вражеский FPV-дрон облетает Покровск

Генштаб пока не комментировал размещение российских операторов БПЛА в Покровске.

Напомним, Покровск в Донецкой области остается одним из главных направлений российского наступления. Украинские войска продолжают удерживать оборону, однако ситуация в районе остается сложной из-за активного использования противником дронов и артиллерии.

Как сообщал Фокус, россияне не пытаются закрепиться в Покровске, а пытаются просочиться вглубь Покровской агломерации, чтобы выйти на ключевые логистические маршруты с севера города.

Фокус также писал, что ВС РФ увеличивают серо-красную зону вокруг Покровска.